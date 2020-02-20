Протести у Нових Санжарах: поліція затримала 24 людини
Поліція затримала 24 протестувальників у Нових Санжарах на Полтавщині. Вони брали участь у масових заворушеннях з поліцією, які сталися напередодні приїзду в селище евакуйованих з Китаю українців.
Про затримання розповів голова Національної поліції Ігор Клименко під час брифінгу в Нових Санжарах, після того як евакуйовані з Китаю люди були заселені в медзаклад.
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Зранку було затримано 17 осіб, і ввечері – ще 7 осіб. Наразі тримає розслідування. Однозначно, ніхто не має права порушувати закон,
– сказав Клименко.
Правоохоронець додав, що серед затриманих є чоловік, який кидав камінням в автобус з евакуйованими з Китаю людьми.
Окрім того, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що під час сутичок у Нових Санжарах понад 9 поліцейських отримали важкі поранення.
Зауважимо, окрім затримань, поліція вже розпочала два кримінальні провадження через масові заворушення у селищі Нові Санжари. Там протестувальники кидали камінням в поліцейських та пробували наїхати на них автомобілем. Через це силовики вимушені були застосувати фізичну силу щодо агресивних активістів, аби захистити громадян та припинити масові заворушення.
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Сутички у Нових Санжарах: головне
- Надвечір 19 лютого жителі селища Нові Санжари вийшли на масові протести і виступали проти розміщення у їх санаторії евакуйованих з китайського Уханю українців.
- Вранці 20 лютого ситуація серйозно загострилася і до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України. Силовики привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі. Люди у цей час перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями.
- Поліцейським надвечір 20 лютого все ж вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими. Місцеві ж почали кидати камінням в транспорт і кричали "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували людям сердечка і махали прапором.
- Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув у Бориспіль вранці 20 лютого. Після цього лайнер вилетів у Харків, а звідти людей повезли у Нові Санжари. У жодного евакуйованого немає симптомів кононавірусу чи іншої застуди.
- На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі необхідні заходи інфекційної безпеки.