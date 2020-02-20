Протести у Нових Санжарах: поліція затримала 24 людини

Поліція затримала 24 протестувальників у Нових Санжарах на Полтавщині. Вони брали участь у масових заворушеннях з поліцією, які сталися напередодні приїзду в селище евакуйованих з Китаю українців.

Про затримання розповів голова Національної поліції Ігор Клименко під час брифінгу в Нових Санжарах, після того як евакуйовані з Китаю люди були заселені в медзаклад.

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Зранку було затримано 17 осіб, і ввечері – ще 7 осіб. Наразі тримає розслідування. Однозначно, ніхто не має права порушувати закон,

– сказав Клименко.

Правоохоронець додав, що серед затриманих є чоловік, який кидав камінням в автобус з евакуйованими з Китаю людьми.

Окрім того, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що під час сутичок у Нових Санжарах понад 9 поліцейських отримали важкі поранення.

Зауважимо, окрім затримань, поліція вже розпочала два кримінальні провадження через масові заворушення у селищі Нові Санжари. Там протестувальники кидали камінням в поліцейських та пробували наїхати на них автомобілем. Через це силовики вимушені були застосувати фізичну силу щодо агресивних активістів, аби захистити громадян та припинити масові заворушення.

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