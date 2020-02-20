Протесты в Новых Санжарах: полиция задержала 24 человека

Полиция задержала 24 протестующих в Новых Санжарах на Полтавщине. Они принимали участие в массовых беспорядках с полицией, которые произошли накануне приезда в поселок эвакуированных из Китая украинцев.

О задержании рассказал председатель Национальной полиции Игорь Клименко во время брифинга в Новых Санжарах, после того как эвакуированные из Китая люди были заселены в медучреждение.

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Утром были задержаны 17 человек, и вечером – еще 7 человек. Сейчас продолжается расследование. Однозначно, никто не имеет права нарушать закон,

– сказал Клименко.

Милиционер добавил, что среди задержанных есть человек, который бросал камнями в автобус с эвакуированными из Китая людьми.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время столкновений в Новых Санжарах более 9 полицейских получили тяжелые ранения.

Заметим, кроме задержаний, полиция уже начала два уголовных производства за массовые беспорядки в поселке Новые Санжары. Там протестующие бросали камнями в полицейских и пытались наехать на них автомобилем. Поэтому силовики вынуждены были применить физическую силу в отношении агрессивных активистов, чтобы защитить граждан и прекратить массовые беспорядки.

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