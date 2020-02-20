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      Протесты в Новых Санжарах: полиция задержала 24 человека

      - Читати новину українською
      В Новых Санжарах задержали 24 протестущих / poltava.to

      Полиция задержала 24 протестующих в Новых Санжарах на Полтавщине. Они принимали участие в массовых беспорядках с полицией, которые произошли накануне приезда в поселок эвакуированных из Китая украинцев.

      О задержании рассказал председатель Национальной полиции Игорь Клименко во время брифинга в Новых Санжарах, после того как эвакуированные из Китая люди были заселены в медучреждение.

      Важно: Ситуация в Новых Санжарах: все, что известно

      Утром были задержаны 17 человек, и вечером – еще 7 человек. Сейчас продолжается расследование. Однозначно, никто не имеет права нарушать закон,
      – сказал Клименко.

      Милиционер добавил, что среди задержанных есть человек, который бросал камнями в автобус с эвакуированными из Китая людьми.

      Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время столкновений в Новых Санжарах более 9 полицейских получили тяжелые ранения.

      Заметим, кроме задержаний, полиция уже начала два уголовных производства за массовые беспорядки в поселке Новые Санжары. Там протестующие бросали камнями в полицейских и пытались наехать на них автомобилем. Поэтому силовики вынуждены были применить физическую силу в отношении агрессивных активистов, чтобы защитить граждан и прекратить массовые беспорядки.

      К теме: Плакали, что умрут: как в Новых Санжарах встретили эвакуированных из Уханя

      Столкновения в Новых Санжарах: главное

      • К вечеру 19 февраля жители поселка Новые Санжары вышли на массовые протесты и выступали против размещения в их санатории эвакуированных из китайского Уханя украинцев.
      • Утром 20 февраля ситуация серьезно обострилась и в поселок съехались полиция и Национальная гвардия Украины. Силовики привезли военную технику, в частности бронеавтомобили. Люди в это время перекрывали дороги, жгли шины и даже устроили стычки с правоохранителями.
      • Полицейским вечером 20 февраля все же удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными. Местные же начали бросать камнями в транспорт и кричали "Позор". Эвакуированные украинцы в ответ показывали людям сердечки и махали флагом.
      • Заметим, самолет SkyUp с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран прибыл в Борисполь утром 20 февраля. После этого лайнер вылетел в Харьков, а оттуда людей повезли в Новые Санжары. Ни у одного эвакуированного нет симптомов кононавируса или другой простуды.
      • На карантине в Новых Санжарах находится 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей на самолете. В помещении медцентра будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности.
      Дополнительная возможность продать и купить билеты на Евро-2020: цена и где купить
      20 февраля
      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Возвращение украинцев из Китая Новости Украины столкновения Новости политики Игорь Клименко Криминальные новости Министерство внутренних дел Арсен Аваков Полиция Протесты
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