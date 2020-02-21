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      Гончарук о протестах в Новых Санжарах: Провокации продолжатся

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      Гончарук о протестах в Новых Санжарах: Провокации продолжатся / Пресс-служба Кабмина

      Премьер-министр Алексей Гончарук вернулся из Новых Санжар, куда 20 февраля отправлялся в связи с протестами местных жителей против размещения в местном медцентре эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев. Гончарук убежден, что это – следствие информационной войны и провокации продолжатся.

      "Все необходимое для людей (эвакуированных из Уханя) обеспечено. Они расселены по номерам, в тепле, накормлены. Эпидемиологическая и физическая безопасность им обеспечена", – сказал Гончарук 21 февраля во время выступления в Раде.

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      Но те события, которые вчера происходили, по моему мнению, являются следствием в том числе и информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и изнутри, и снаружи. Я предполагаю, что провокации продолжатся,
      – подчеркнул премьер.

      Он также заявил, что 21 февраля появилась информация, что якобы гражданка Китая, которая 5 дней назад прибыла самолетом в Украину, побыла 4 дня в Киеве и уехала поездом в Москву, была якобы остановлена ​​на границе с Россией.

      "И там якобы обнаружены какие-то вирусы. Они там что-то исследуют и так далее... Я думаю, что информационное поле будут продолжать раскачивать, чтобы создать панику, отобрать надежду у населения, посеять среди нас недоверие и раздор", – сказал Гончарук.

      В этом контексте он подчеркнул, что украинские правительство, президент и парламент сделали все от них зависящее. По мнению премьера, сделанное было достаточным, чтобы и эвакуированные, и те, кто находились на территории Украины, были в безопасности.

      Мы готовы реагировать на вызовы, которые существуют. Нет никаких оснований для паники. Ситуация под контролем. Мы ожидаем, что могут быть и провокации, и манипуляции, но мы к этому готовы,
      – заверил глава правительства.

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      Он отметил, что Полтавщина – один из лучших регионов с точки зрения медицинской системы. Поэтому медучреждение в Новых Санжарах выбрали неслучайно.

      Эвакуация украинцев из Уханя в Новые Санжары: что известно

      20 февраля утром самолет со здоровыми украинцами и иностранцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь". Там самолет дозаправился и прошел дезинфекцию, а затем отправился в Харьков. Из Харькова пассажиры самолета автобусами отправились в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" в одноименном городе на Полтавщине.

      В медучреждении все эвакуированные проведут 2 недели на обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не заболел. Вместе с эвакуированными все это время проведет и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Она будет руководить своим ведомством по скайпу.

      Протесты в Новых Санжарах:

      • Когда жители Новых Санжар узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в их населенный пункт, то еще вечером 19 февраля устроили массовые протесты и блокирование дорог.
      • Протесты продолжились до вечера 20 февраля. На место съехались полиция и Нацгвардия с бронетехникой.
      • Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили стычки с правоохранителями. В этих столкновениях пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
      • Вечером силовики оттеснили людей от дороги, чтобы сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными.
      • Местные бросали камнями в автобусы с криками: "Ганьба". Эвакуированные в ответ показывали сердца.
      • В конце концов, все автобусы заехали в медцентр и эвакуированные люди разместились там, как и планировалось.
      • Полиция задержала 24 человек и открыла 2 дела по факту массовых беспорядков. Задержанным грозит до 8 лет заключения.

      Смотрите видео протестов и столкновений в Новых Санжарах:​

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Новости Украины Новости политики Новые Санжары Коронавирус 2020 Новости Здоровье Здоровье Новости Полтавы Протесты
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