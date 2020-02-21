Гончарук отчитался о работе правительства: как отреагировали депутаты

В Верховной Раде во время заседания заслушали промежуточный отчет Кабмина о предыдущих пяти месяцах работы. Доклад презентовал премьер-министр Алексей Гончарук. Депутаты раскритиковали отчет, назвали его слишком общим и отметили, что недовольны работой правительства.

В начале выступления премьер-министр, который недавно вернулся из Новых Санжар, прокомментировал сложившуюся ситуацию. Алексей Гончарук заверил, что для эвакуированных украинцев из Уханя обеспечено все необходимо, "они расселены по номерам, в тепле, накормлены".

Читайте также: Отчет правительства: как эксперты оценивают работу Гончарука

По его словам, поведение местных жителей населенного пункта – это следствие информационной войны в отношении Украины. При этом депутаты оппозиционных фракций вменяют Министерству здравоохранения бездействие, а власти – провал коммуникаций. И именно на них возлагают ответственность за то, что произошло в Новых Санжарах.

Протесты в Новых Санжарах: что известно

Вечером 19 февраля 2020 года жители Новых Санжар узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в их населенный пункт. Они устроили массовые протесты и блокирование дорог.

Протесты продолжились до вечера 20 февраля 2020 года. На место прибыли полиция и Нацгвардия с бронетехникой.

Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили беспорядки, в результате которых пострадали девять правоохранителей и один гражданский.

Силовики оттеснили людей от дороги, чтобы сделать коридор для семи автобусов с эвакуированными.

Местные бросали камнями в автобусы с возгласами:"Ганьба!". Эвакуированы в ответ показывали сердца.

В конце концов, все автобусы заехали в медцентр, а эвакуированные люди разместились там, как и планировалось.

Национальная полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары.​

Смотрите видео протестов и столкновений в Новых Санжарах:

После разговоров об эвакуации украинцев и массовых столкновениях в Новых Санжарах, Алексей Гончарук представил отчет о деятельности Кабинета Министров. В частности, он отметил, что за последние полгода правительство осуществило государственный аудит всех сфер жизнедеятельности страны.

Мы увидели из аудита государства. Очевидно, нужно сначала понять, что у тебя есть, а потом принимать решения среднесрочные, долгосрочные и строить стратегии,

– пояснил премьер.

Он отметил, что правительство провело оценку имеющегося населения для того, чтобы лучше понимать количество людей, которые проживают на территории государства, их возрастной состав. Алексей Гончарук отметил, что это "не перепись населения, как пытались сманипулировать".

Также рассказал об анбандлинге "Нафтогаза" – отделением ГТС от него, а также отметил, что правительству удалось договориться с Россией о продлении транзита газа. По его словам, это повлияло на экономические показатели, которые не снижались.

Что такое анбандлинг?

Это добровольное разделение крупных промышленных предприятий на несколько меньших, мобильных и самостоятельных структур.



В случае "Нафтогаза", анбандлинг – это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.



На практике это означает, что одно и то же лицо не имеет права осуществлять прямой или косвенный контроль над предприятием по производству или поставке газа одновременно с контролем над оператором газотранспортной системы или газотранспортной системой.

Представители фракций критиковали отчет правительства. Также они отметили, что экономика начала падать, а правительство не предложило вариантов решения этой ситуации.

Народный депутат от партии "Голос" Юлия Клименко подчеркнула, что отчет, как и программа правительства, был на общую тему.

К сожалению, я думаю, что отчет не соответствует тем показателям, которые мы увидим в государственной статистике и, вообще, те, что выйдут,

- прокомментировала нардеп.



Юлия Клименко

Нардеп от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев ответил, что он недоволен работой правительства.

Как можно быть довольным работой правительства, парламента и всей власти при пенсии в 1680 гривен. Удовлетворение придет тогда, когда люди почувствуют какие-то изменения,

– рассказал Гетманцев.



Даниил Гетманцев

17 февраля 2020 года Кабинет Министров Украины опубликовал отчет о своей деятельности на официальном сайте. Известно, что правительство привлекло к подготовке презентации частную компанию, услуги которой стоили 74 тысячи гривен.