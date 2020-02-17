"100 найбільших досягнень": уряд Гончарука опублікував звіт про свою роботу
Кабінет Міністрів України опублікував звіт про свою діяльність від початку роботи. Рада його призначила 29 серпня 2019 року. У парламенті планують розглянути цей документ 21 лютого.
Звіт уряду з’явився на його офіційному сайті. Як зауважив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, коли готували цей звіт, то намагалися не записувати у досягнення "ухвалення актів", "проведення заходів" тощо. А оприлюднили лише те, "що реально змінює стан речей у нашій країні".
ЦІкаво! Звіт про досягнення уряду, опублікований наприкінці 2019 року
За його словами, вперше до ключових показників ефективності роботи Уряду віднесено динаміку конкретних індикаторів, які відображають якість життя українців, а не проведення будь-яких заходів чи нарад.
Згідно з документом успіхи уряду Гончарука класифіковано за декількома категоріями:
- "здорова та освічена нація",
- "електронна країна",
- "комфортна країна",
- "багатий громадянин – багата держава",
- "не боротьба з корупцією, а перемога над нею",
- "безпека особи, безпека країни",
- "справедливість і рівність усіх перед законом".
Кожне міністерство детально відзвітувало про зроблене в межах кожної з категорій.
Текстовий варіант звіту уряду вже передали до Верховної Ради. Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що звіт у Раді заслухають 21 лютого.
Зверніть увагу! Які зарплати отримали міністри у січні: суми
Яку роботу зробили основні українські міністерства у 2019 році
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
- Програма дешевих кредитів під 5-9% річних на створення та розвиток малого бізнесу на суму до 1,5 млн грн. У бюджеті – 2020 передбачено 2 мільярди гривень на компенсацію ставок та гарантії за кредитами. Це дозволить банкам видати кредити на суму 30 мільярдів гривень. Завдяки цьому міністерство ставить за мету створення 90 тисяч робочих місць у наступні п’ять років.
- Економія на обслуговуванні державного боргу 2019 року склала 26 мільярдів гривень..
- Демонополізація ринку спирту. Зокрема, відбулося нарощення обсягів реалізації продукції Укрспирту майже в два рази. Також відбулася підготовка підприємства до приватизації. Це має абезпечити майже 2,5 мільярда надходжень до держбюджету.
- Збільшення квоти на безмитний експорт м’яса птиці до ЄС на 50 тисяч тонн.
- Збільшення експорту товарів за підсумками 11 місяців 2019 року на 6,3%, якщо порівняти з таким же періодом у 2018 році.
- Перезавантаження Держгеокадастру.
- Електронізація та вдосконалення процесу публічних закупівель.
- Перезавантаження керівництва державних підприємств Міністерства економіки.
- Впровадження корпоративного управління в топ-10 державних компаній.
Міністерство фінансів
- Запровадження аналітичного інструменту для бюджетних показників Boost.
- Створення нових податкової та митної служб.
- Ратифікація міжурядової українсько-американської Угоди щодо застосування положень Fatca та протоколів про внесення змін до конвенції про уникнення подвійного оподаткування.
- Створення наглядових рад у всіх державних банках та поліпшення їх фінансових результатів.
- Створення українського фонду стартапів.
- Передача на приватизацію до Фонду державного майна 530 держпідприємств. Надходження від приватизації 2020 року заклали в розмірі 12 мільярдів гривень.
Міністерство інфраструктури
- Запланували відновити більше 5 тисяч кілометрів доріг в Україні.
- Створення транспортного порталу електронних послуг.
- Розміщення "Укрзалізницею" єврооблігацій на 100 мільйонів доларів за найнижчою за останні вісім років ставкою — 7,3%.
- Концесія морських портів "Херсон" та "Ольвія".
- Досягнення українськими морськими портами історичного рекорду перевалки – понад 160 мільйонів тонн.
- Оголошення конкурсу на оренду площ аеропорту "Бориспіль".
Міністерство енергетики та захисту довкілля України
- Проведення анбандлінгу та підписання договору на транспортування газу.
- Отримання від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.
- Зменшення ціни на газ для населення.
- Легалізація видобутку бурштину.
- Запровадження електронного обігу деревини та інвентаризація лісів.
Повністю зі "Звітом про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2019 році" Ви можете ознайомитися за цим посиланням.
Перелік досягнень уряду Гончарука