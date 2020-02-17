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      "100 найбільших досягнень": уряд Гончарука опублікував звіт про свою роботу

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      Уряд Гончарука відзвітував про 100 своїх найбільших досягнень / Пресслужба Кабінету міністрів

      Кабінет Міністрів України опублікував звіт про свою діяльність від початку роботи. Рада його призначила 29 серпня 2019 року. У парламенті планують розглянути цей документ 21 лютого.

      Звіт уряду з’явився на його офіційному сайті. Як зауважив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, коли готували цей звіт, то намагалися не записувати у досягнення "ухвалення актів", "проведення заходів" тощо. А оприлюднили лише те, "що реально змінює стан речей у нашій країні".

      ЦІкаво! Звіт про досягнення уряду, опублікований наприкінці 2019 року 

      За його словами, вперше до ключових показників ефективності роботи Уряду віднесено динаміку конкретних індикаторів, які відображають якість життя українців, а не проведення будь-яких заходів чи нарад.

      Згідно з документом успіхи уряду Гончарука класифіковано за декількома категоріями:

      • "здорова та освічена нація",
      • "електронна країна",
      • "комфортна країна",
      • "багатий громадянин – багата держава",
      • "не боротьба з корупцією, а перемога над нею",
      • "безпека особи, безпека країни",
      • "справедливість і рівність усіх перед законом".

      Кожне міністерство детально відзвітувало про зроблене в межах кожної з категорій.

      Текстовий варіант звіту уряду вже передали до Верховної Ради. Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що звіт у Раді заслухають 21 лютого.

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      Яку роботу зробили основні українські міністерства у 2019 році  

      Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

      • Програма дешевих кредитів під 5-9% річних на створення та розвиток малого бізнесу на суму до 1,5 млн грн. У бюджеті – 2020 передбачено 2 мільярди гривень на компенсацію ставок та гарантії за кредитами. Це дозволить банкам видати кредити на суму 30 мільярдів гривень. Завдяки цьому міністерство ставить за мету створення 90 тисяч робочих місць у наступні п’ять років. 
         
      • Економія на обслуговуванні державного боргу 2019 року склала 26 мільярдів гривень..
      • Демонополізація ринку спирту. Зокрема, відбулося нарощення обсягів реалізації продукції Укрспирту майже в два рази. Також відбулася підготовка підприємства до приватизації. Це має абезпечити майже 2,5 мільярда надходжень до держбюджету. 
      • Збільшення квоти на безмитний експорт м’яса птиці до ЄС на 50 тисяч тонн.
      • Збільшення експорту товарів за підсумками 11 місяців 2019 року на 6,3%, якщо порівняти з таким же періодом у 2018 році. 
      • Перезавантаження Держгеокадастру.
      • Електронізація та вдосконалення процесу публічних закупівель.
         
      • Перезавантаження керівництва державних підприємств Міністерства економіки.
      • Впровадження корпоративного управління в топ-10 державних компаній.

      Міністерство фінансів

      • Запровадження аналітичного інструменту для бюджетних показників Boost.
      • Створення нових податкової та митної служб.
      •  Ратифікація міжурядової українсько-американської Угоди щодо застосування положень Fatca та протоколів про внесення змін до конвенції про уникнення подвійного оподаткування.
      • Створення наглядових рад у всіх державних банках та поліпшення їх фінансових результатів.
      • Створення українського фонду стартапів.
      • Передача на приватизацію до Фонду державного майна 530 держпідприємств. Надходження від приватизації 2020 року заклали в розмірі 12 мільярдів гривень.

      Міністерство інфраструктури

      • Запланували відновити більше 5 тисяч кілометрів доріг в Україні.
      • Створення транспортного порталу електронних послуг.
      • Розміщення "Укрзалізницею" єврооблігацій на 100 мільйонів доларів за найнижчою за останні вісім років ставкою — 7,3%.
      • Концесія морських портів "Херсон" та "Ольвія".
      • Досягнення українськими морськими портами історичного рекорду перевалки – понад 160 мільйонів тонн.
      • Оголошення конкурсу на оренду площ аеропорту "Бориспіль".

      Міністерство енергетики та захисту довкілля України

      • Проведення анбандлінгу та підписання договору на транспортування газу.
      • Отримання від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.
      • Зменшення ціни на газ для населення.
      • Легалізація видобутку бурштину.
      • Запровадження електронного обігу деревини та інвентаризація лісів.

      Повністю зі "Звітом про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2019 році" Ви можете ознайомитися за цим посиланням.

      Перелік досягнень уряду Гончарука 

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Олексій Гончарук Новини України Кабінет Міністрів України Новини політики
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