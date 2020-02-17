"100 найбільших досягнень": уряд Гончарука опублікував звіт про свою роботу

Кабінет Міністрів України опублікував звіт про свою діяльність від початку роботи. Рада його призначила 29 серпня 2019 року. У парламенті планують розглянути цей документ 21 лютого.

Звіт уряду з’явився на його офіційному сайті. Як зауважив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, коли готували цей звіт, то намагалися не записувати у досягнення "ухвалення актів", "проведення заходів" тощо. А оприлюднили лише те, "що реально змінює стан речей у нашій країні".

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За його словами, вперше до ключових показників ефективності роботи Уряду віднесено динаміку конкретних індикаторів, які відображають якість життя українців, а не проведення будь-яких заходів чи нарад.

Згідно з документом успіхи уряду Гончарука класифіковано за декількома категоріями:

"здорова та освічена нація",

"електронна країна",

"комфортна країна",

"багатий громадянин – багата держава",

"не боротьба з корупцією, а перемога над нею",

"безпека особи, безпека країни",

"справедливість і рівність усіх перед законом".

Кожне міністерство детально відзвітувало про зроблене в межах кожної з категорій.

Текстовий варіант звіту уряду вже передали до Верховної Ради. Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що звіт у Раді заслухають 21 лютого.

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Програма дешевих кредитів під 5-9% річних на створення та розвиток малого бізнесу на суму до 1,5 млн грн. У бюджеті – 2020 передбачено 2 мільярди гривень на компенсацію ставок та гарантії за кредитами. Це дозволить банкам видати кредити на суму 30 мільярдів гривень. Завдяки цьому міністерство ставить за мету створення 90 тисяч робочих місць у наступні п’ять років.



Економія на обслуговуванні державного боргу 2019 року склала 26 мільярдів гривень.. Демонополізація ринку спирту. Зокрема, відбулося нарощення обсягів реалізації продукції Укрспирту майже в два рази. Також відбулася підготовка підприємства до приватизації. Це має абезпечити майже 2,5 мільярда надходжень до держбюджету. Збільшення квоти на безмитний експорт м’яса птиці до ЄС на 50 тисяч тонн. Збільшення експорту товарів за підсумками 11 місяців 2019 року на 6,3%, якщо порівняти з таким же періодом у 2018 році. Перезавантаження Держгеокадастру. Електронізація та вдосконалення процесу публічних закупівель.



Перезавантаження керівництва державних підприємств Міністерства економіки. Впровадження корпоративного управління в топ-10 державних компаній.

Міністерство фінансів

Запровадження аналітичного інструменту для бюджетних показників Boost. Створення нових податкової та митної служб. Ратифікація міжурядової українсько-американської Угоди щодо застосування положень Fatca та протоколів про внесення змін до конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Створення наглядових рад у всіх державних банках та поліпшення їх фінансових результатів. Створення українського фонду стартапів. Передача на приватизацію до Фонду державного майна 530 держпідприємств. Надходження від приватизації 2020 року заклали в розмірі 12 мільярдів гривень.

Міністерство інфраструктури

Запланували відновити більше 5 тисяч кілометрів доріг в Україні. Створення транспортного порталу електронних послуг. Розміщення "Укрзалізницею" єврооблігацій на 100 мільйонів доларів за найнижчою за останні вісім років ставкою — 7,3%. Концесія морських портів "Херсон" та "Ольвія". Досягнення українськими морськими портами історичного рекорду перевалки – понад 160 мільйонів тонн. Оголошення конкурсу на оренду площ аеропорту "Бориспіль".

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Проведення анбандлінгу та підписання договору на транспортування газу. Отримання від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Зменшення ціни на газ для населення. Легалізація видобутку бурштину. Запровадження електронного обігу деревини та інвентаризація лісів.

Повністю зі "Звітом про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2019 році" Ви можете ознайомитися за цим посиланням.

Перелік досягнень уряду Гончарука