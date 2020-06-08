Розовый или зеленый: министр Малюська просит помочь выбрать костюм – фото
Денис Малюська опубликовал в фейсбуке фото из магазина, где он примеряет розовый и зеленый костюмы. Министр юстиции просит посоветовать ему, какой выбрать. Пользователи сети однозначно рекомендуют розовый.
Малюська просит совета относительно костюма
Глава Минюста опубликовал в фейсбуке два своих фото в костюмах. Один из них розового цвета, другой – зеленого.
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Он обратился к подписчикам помочь ему выбрать один из них или дать совет не покупать никакой.
Розовый жена не празрешает, пока не будет 2к (2 тысячи лайков – 24 канал),
– написал Малюська.
По состоянию на 17:00 пост лайкнули 400 человек. Оба костюма стоят 1800 гривен.
Почти все пользователи фейсбука советуют министру сделать выбор в пользу розового костюма.
Что пишут подписчики министра
- Розовый, конечно. Вписывается в образ министра лучше всего, Перьев, правда, не хватает.
- Если для субботних инспекций – только розовый.
- Розовый! И в нем сфотографируйтесь в офисе: можно встать на одной ноге – и имитировать розового фламинго. Еще интереснее будет, если стать на столе.
- Розовый! Вам подходит, кстати.
- Только розовый не одевайте на проверки мест лишения свободы, обитатели могут не так понять.
- Розовый как раз для проверки колоний подойдет.
Малюська просит помочь ему выбрать костюм / Фото из фейсбука Дениса Малюськи