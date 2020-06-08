Денис Малюська опубликовал в фейсбуке фото из магазина, где он примеряет розовый и зеленый костюмы. Министр юстиции просит посоветовать ему, какой выбрать. Пользователи сети однозначно рекомендуют розовый.

Малюська просит совета относительно костюма

Глава Минюста опубликовал в фейсбуке два своих фото в костюмах. Один из них розового цвета, другой – зеленого.

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Он обратился к подписчикам помочь ему выбрать один из них или дать совет не покупать никакой.

Розовый жена не празрешает, пока не будет 2к (2 тысячи лайков – 24 канал),

– написал Малюська.

По состоянию на 17:00 пост лайкнули 400 человек. Оба костюма стоят 1800 гривен.

Почти все пользователи фейсбука советуют министру сделать выбор в пользу розового костюма.

Что пишут подписчики министра

Розовый, конечно. Вписывается в образ министра лучше всего, Перьев, правда, не хватает.

Если для субботних инспекций – только розовый.

Розовый! И в нем сфотографируйтесь в офисе: можно встать на одной ноге – и имитировать розового фламинго. Еще интереснее будет, если стать на столе.

Розовый! Вам подходит, кстати.

Только розовый не одевайте на проверки мест лишения свободы, обитатели могут не так понять.

Розовый как раз для проверки колоний подойдет.



Малюська просит помочь ему выбрать костюм / Фото из фейсбука Дениса Малюськи