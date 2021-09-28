Таку інформацію повідомила заступниця очільника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Про це вона говорила в ефірі одного з українських телеканалів.

Раніше Це була особиста думка колеги, – Кравчук спростувала заяву про відставку уряду

Все проясниться вже на початку жовтня

За словами Кравчук, мовиться про зміну 3 – 4 глав міністерств. Проте детальніше говорити про це можна буде вже після представлення кандидатів. Серед них, зокрема, можуть бути й нардепи зі "Слуги народу". Лише після цього запустять офіційний процес. "Не виключаю, що на пленарному тижні, який розпочнеться 5 жовтня, ці кадрові зміни уже можуть бути на голосуванні в офіційній залі", – пояснила політикиня.

Зверніть увагу! Раніше Кравчук вже анонсувала, що у кількох міністерствах можуть змінити очільників. Втім, про кого саме мовиться – не уточнила. Мовляв, як тільки звучать прізвища – у людини з'являються проблеми у роботі.

У "Слузі народу" розсекретили місце проведення свого з'їзду

На початку жовтня "слуги народу" проведуть у Трускавці виїзне засідання фракції. Там вони мають намір підбити підсумки своєї роботи й обговорити наступні дії.

На зустріч запросять, зокрема, генпрокурорку Ірину Венедіктову, очільника СБУ Івана Баканова й урядовців.

Крім цього, запрошення можуть отримати й потенційні кандидати у міністри. Захід відвідає також сам президент Зеленський.

Чутки про відставку всього уряду

На початку вересня "слуга народу" Олег Дунда повідомив, що на жовтень запланована відставка всього Кабміну на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем. Він стверджував, що деякі міністри залишаться, але більшість з них – оновлять. Втім, згодом Кравчук спростувала цю гучну заяву. Вона пояснила, що це – лише особиста позиція її колеги, але аж ніяк не позиція усієї фракції.