Про це заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук сказала в ефірі 24 каналу. Вона пояснила, що наразі такого рішення не було.

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"Зараз не мовиться про відставку всього Кабміну. Я думаю, що це була особиста думка колеги, яку не так протрактували", – сказала Кравчук.

Вона наголосила, що у кадрових питаннях потрібне засідання фракції, обговорення, а тоді вже – офіційні коментарі.

Ви знаєте, що наступним кроком після звільнення чи написання заяви має бути призначення. Нараз жодних співбесід з кандидатами не було,

– запевнила заступниця голови фракції.

Кравчук наголосила, що актуальнішим це питання буде у другій половині вересня.

Також вона закликала працювати, а не говорити. Так відреагувала на те, що називають різні прізвища міністрів, що нібито можуть піти у відставку.

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