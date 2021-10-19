О том, что Абрамовский решил уволиться, издание пишет со ссылкой на слова главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамию. Нардеп заявил, что собственными глазами видел, как министр писал заявление об отставке.

Ранее Наверное, он напишет заявление, – Гетманцев об отставке министра экологии Абрамовского

Заявление об отставке от Абрамовского

Я видел, что он (Абрамовский – 24 канал) написал заявление (об отставке – 24 канал). Я заходил как раз к председателю (Верховной Рады – 24 канал), и он выходил,

– рассказал Арахамия.

Глава фракции "слуг" добавил, что Абрамовский решил уйти с поста министра экологии по собственному желанию.

В то же время Арахамия убежден, что за отставку главы ведомства в парламенте будет достаточное количество голосов. Главной претензией к его работе является крайне высокая коррумпированность экоинспекции в регионах. "Точно найдутся голоса. Вы же помните, что у нас по антиолигархическим законам всегда есть баталии. Там была претензия: экоинспекция в регионах – очень коррумпированная", – уточнил нардеп.

Дополняем новость...