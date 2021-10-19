Зміни відбудуться наприкінці жовтня. Про це виданню повідомили джерела у "Слузі народу".

До речі Міністр екології Абрамовський написав заяву про відставку, – Арахамія

Любченко може піти "на вихід"

У відставку можуть відправити Любченка. Це підтвердив також нардеп Олександр Качура, повідомляє PavlovskyNews. Частина депутатів незадоволена його діяльністю. Щоправда, серед "слуг" є багато людей, які підтримують Любченка.

Заяву міністр ще не писав, але, за словами Качури, вона може надійти вже на наступному пленарному тижні.

Крім того "слуги" планують детально з'ясувати, наскільки правдиві звинувачення на адресу Любченка. Раніше ЗМІ писали про причетність міністра до "скрутки" податку на додану вартість 1,5 мільярда доларів.

Кого ще можуть звільнити

Обговорюють звільнення Олега Уруського – віцепрем'єра-міністра стратегічних галузей промисловості.

За словами джерел, є питання до роботи міністра оборони Андрія Тарана та міністерки соцполітики Марини Лазебної. Їм начебто вже шукають заміну. Проте Качура каже, що Тарана поки не планують звільняти.

Заява про відставку Абрамовського

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що Роман Абрамовський написав заяву про відставку з посади міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України. Мовляв, політик вирішив звільнитися за власним бажанням.

Сам Абрамовський поки не підтвердив цю інформацію. До слова, Арахамія зазначив, що кандидата на заміну міністру партія наразі не має.

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