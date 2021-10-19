Изменения произойдут в конце октября. Об этом изданию сообщили источники в "Слуге народа".

Кстати Министр экологии Абрамовский написал заявление об отставке, – Арахамия

Любченко может пойти "на выход"

В отставку могут отправить Любченко. Это подтвердил также нардеп Александр Качура, сообщает PavlovskyNews. Часть депутатов недовольна его деятельностью. Правда, среди "слуг" есть много людей, которые поддерживают Любченко.

Заявление министр еще не писал, но, по словам Качуры, оно может поступить уже на следующей пленарной неделе.

Кроме того "слуги" планируют детально выяснить, насколько правдивы обвинения в адрес Любченко. Ранее СМИ писали о причастности министра к "скрутке" налога на добавленную стоимость 1,5 миллиарда долларов.

Кого еще могут уволить

Обсуждают увольнение Олега Уруского – вице-премьера-министра стратегических отраслей промышленности.

По словам источников, есть вопросы к работе министра обороны Андрея Тарана и министра соцполитики Марины Лазебной. Им вроде бы уже ищут замену. Однако Качура говорит, что Тарана пока не планируют увольнять.

Заявление об отставке Абрамовского

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что Роман Абрамовский написал заявление об отставке с должности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины. Якобы политик решил уволиться по собственному желанию.

Сам Абрамовский пока не подтвердил эту информацию. К слову, Арахамия отметил, что кандидата на замену министра у партии пока нет.

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