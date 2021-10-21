Про це новий голова Верховної Ради повідомив під час пресконференції. Стефанчук зауважив, підставою для відставки Абрамовського стала його особиста заява.

Раніше Зеленський замінив Разумкова на Стефанчука в складі РНБО

Наразі нема підстав говорити про інші кадрові зміни, – спікер

Щодо інших членів уряду станом на зараз у мене немає підстав говорити про якісь кадрові зміни,

— наголосив Стефанчук.

Раніше проте, що Абрамовський пішов у відставку, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За словами Арахамії, урядовець пішов з посади за власним бажанням.

ЗМІ пишуть, що чергові ротації в уряді можуть відбутись наприкінці жовтня

Тим часом ЗМІ пишуть, що це не останні зміни в Кабміні Дениса Шмигаля. Ймовірно, що чергові ротації відбудуться наприкінці жовтня. Серед кандидатів, які можуть покинути уряд, називають і віцепрем'єра – міністра економіки Олексія Любченка.

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Серед претендентів на заміну називають прізвища кількох міністрів

Окрім того, серед претендентів на вихід є і Олег Уруський – віцепрем'єр-міністр зі стратегічних галузей промисловості. Також начебто є питання і до міністра оборони Андрія Тарана і міністерки соцполітики Марини Лазебної.