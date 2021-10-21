Об этом новый глава Верховной Рады сообщил во время пресс-конференции. Стефанчук заметил, основанием для отставки Абрамовского стало его личное заявление.

Ранее Зеленский заменил Разумкова Стефанчуком в составе СНБО

Пока нет оснований говорить о других кадровых изменениях, – спикер

Что касается других членов правительства, по состоянию на сейчас у меня нет оснований говорить о каких-то кадровых изменениях,

– отметил Стефанчук.

Ранее о том, что Абрамовский ушел в отставку, сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По словам Арахамии, чиновник ушел с должности по собственному желанию.

СМИ пишут, что очередные ротации в правительстве могут состояться в конце октября

Между тем СМИ пишут, что это не последние изменения в Кабмине Дениса Шмыгаля. Вероятно, что очередные ротации состоятся в конце октября. Среди кандидатов, которые могут покинуть правительство, называют и вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко.

Больше здесь Следующим в отставку могут отправить министра Любченко, – СМИ

Среди претендентов на замену называют фамилии нескольких министров

Кроме того, среди претендентов на выход есть и Олег Уруский – вице-премьер-министр по стратегическим отраслям промышленности. Также якобы есть вопросы и к министру обороны Андрею Тарану и к министру соцполитики Марины Лазебной.