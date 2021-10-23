Кандидаты на должности министров

Команде президента якобы не удалось привлечь кадры "со стороны", то есть специалистов, которые не являются действующими политиками или чиновниками. Поэтому кадровые вопросы происходят путем перемещения должностных лиц внутри системы.

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По такой схеме, должность министра обороны якобы предложили главе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Алексею Резникову. Зато на его место назначат нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук.

Министра социальной политики Марию Лазебную планируют отставить и предложить ее должность главе таможни Павлу Рябикину.

Обратите внимание! Издание утверждает, что все трое кандидатов не были в восторге от таких предложений. Им дали время подумать до 25 октября.

Заметим, журналист Виталий Глагола сообщил, что Рябикин планирует уйти с должности председателя Государственной таможенной службы уже в течение месяца. Редакция 24 канала связалась с пресс-службой таможни, но пока эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть

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