Кандидаты на должности министров
Команде президента якобы не удалось привлечь кадры "со стороны", то есть специалистов, которые не являются действующими политиками или чиновниками. Поэтому кадровые вопросы происходят путем перемещения должностных лиц внутри системы.
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По такой схеме, должность министра обороны якобы предложили главе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Алексею Резникову. Зато на его место назначат нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук.
Министра социальной политики Марию Лазебную планируют отставить и предложить ее должность главе таможни Павлу Рябикину.
Заметим, журналист Виталий Глагола сообщил, что Рябикин планирует уйти с должности председателя Государственной таможенной службы уже в течение месяца. Редакция 24 канала связалась с пресс-службой таможни, но пока эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть
Кадровые изменения в правительстве: что известно
- Об отставках в правительстве СМИ пишут уже несколько месяцев. Фамилии называют разные. В конце сентября нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук подтвердила, что изменить могут глав 3 – 4 министерств.
- Среди тех, кого вскоре могут отстранить, есть министр юстиции Денис Малюська, глава министра по стратегическим отраслям промышленности Олег Уруский, министр экономики Алексей Любченко и глава Минобороны Андрей Таран.
- Руководитель министерства защиты окружающей среды Роман Абрамовский уже написал заявление об увольнении.
- В то же время спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук говорит, что оснований для кадровых изменений в правительстве нет. Абрамовский, по его словам, – исключение. Ведь он сам решил уйти с должности.