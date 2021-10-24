Таку інформацію Бутусов оприлюднив у соцмережах. Іншою кандидаткою на цю посаду була нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

Раніше ЗМІ назвали прізвища 3 нових ймовірних міністрів

Резніков раніше не був пов'язаний з питаннями оборони, – Бутусов

Новий кандидат в міністри Резніков не був раніше пов'язаний з питаннями оборони і безпеки. Це професійний адвокат, який не мав відношення до бойових дій і оборонного планування.

Новий кандидат в міністри Резніков не був раніше пов'язаний з питаннями оборони і безпеки. Це професійний адвокат, який не мав відношення до бойових дій і оборонного планування,

– написав головний редактор "Цензор.НЕТ"

За словами Бутусова, головною мотивацією президента було мати "міністра оборони, що говорить" – на відміну від Андрія Тарана, який уникав спілкування та пресконференцій.

Резніков – передусім дипломат та комунікатор

Журналіст зауважив, що Олексія Резнікова розглядають передусім як дипломата та комунікатора, а не воєнного реформатора. Саме тому на суттєві структурні зміни розраховувати не слід.

Резніков людина інтелектуальна, і є надія, що він зможе навести порядок хоча б у тих критичних сферах, які повністю розвалив Таран – в держоборонзамовленні, в держзакупівлі, наприклад, закупівлі палива, де масштаби корупції та безвідповідальності вже опустилися до рівня 2013 року,

– зазначив Бутусов.

До теми Старий ґатунок і радянський вишкіл: чому Таран може піти у відставку

У Кабміні можуть замінити кількох міністрів

Раніше ЗМІ повідомляли, що кадрові зміни у Кабміні можуть відбутись вже наприкінці жовтня. Головними кандидатами на заміну називали саме главу Міноборони Андрія Тарана та очільницю Мінсоцполітики Марину Лазебну

З посади вже пішов міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський. У "Слузі народу" запевнили, що заяву глава відомства написав добровільно.

Текст публікації Юрії Бутусова:

Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони. Це Олексій Резніков, чинний віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Новий кандидат в міністри Резніков не був раніше пов'язаний з питаннями оборони і безпеки. Це професійний адвокат, який не мав відношення до бойових дій і оборонного планування.

Тому Резніков буде для Офісу керованою фігурою, йому буде потрібно чимало часу для того, щоб вникнути в суть того хаосу, що відбувається, і виробити в ньому якусь логіку і стратегію.

Іншим кандидатом, який розглядався Зеленським, була колишній кандидат в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук.

За даними джерел "Цензор.Нет", головною мотивацією Зеленського є бажання мати міністра оборони, що говорить, замість "мовчазного" Тарана, який не дає інтерв'ю і пресконференцій через великі труднощі зі зв'язковим викладом своїх думок. Таран абсолютно очевидно фізично нездоровий, і нездатний виконувати обов'язки міністра.

Чинний міністр оборони Андрій Таран був запропонований главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком і начальником комітету з розвідки Русланом Демченком, яким президент Зеленський передав всі повноваження по управлінню сектором оборони і безпеки, і по веденню війни на Донбасі.

Єрмак і Демченко не хотіли заміни Тарана, і захищали його незважаючи на всі скандали, оскільки він є слухняним виконавцем, здатним віддати, наприклад, наказ № 330 про штрафи для тих, хто стріляє по російських окупантах. Крім того, Таран не заважає офісу в ручному режимі впливати на будь-які питання в армії, і перш за все на питання організації держзакупівель.

Резнікова Зеленський розглядає, перш за все, як дипломата і комунікатора, а не військового реформатора, організатора оборони. Тому, на жаль, передумови для будь-яких структурних змін в армії поки не проглядаються.

Втім, на відміну від багатьох інших кандидатів, яких розглядав Зеленський, Резніков людина інтелектуальна, і є надія, що він зможе навести порядок хоча б у тих критичних сферах, які повністю розвалив Таран - в держоборонзамовленні, в держзакупівлі, наприклад, закупівлі палива, де масштаби корупції та безвідповідальності вже опустилися до рівня 2013 року. Гірше вже нікуди.

Втім, подивимося, в які терміни Зеленський реально змінить Тарана.