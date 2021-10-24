Такую информацию Бутусов обнародовал в соцсетях. Другим кандидатом на эту должность была нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Ранее СМИ назвали фамилии 3 новых вероятных министров

Резников ранее не был связан с вопросами обороны, – Бутусов

Новый кандидат в министры Резников ни был ранее связан с вопросами обороны и безопасности. Это профессиональный адвокат, который не имел отношения к боевым действиям и оборонному планированию.

Новый кандидат в министры Резников ни был ранее связан с вопросами обороны и безопасности. Это профессиональный адвокат, который не имел отношения к боевым действиям и оборонному планированию,

– написал главный редактор "Цензор.НЕТ"

По словам Бутусова, главной мотивацией президента было иметь "министра обороны, который говорит" – в отличие от Андрея Тарана, который избегал общения и пресс-конференций.

Резников – прежде всего дипломат и коммуникатор

Журналист отметил, что Алексея Резникова рассматривают прежде всего как дипломата и коммуникатора, а не военного реформатора. Именно поэтому на существенные структурные изменения рассчитывать не следует.

Резников человек интеллектуальная, и есть надежда, что он сможет навести порядок хотя бы в тех критических сферах, которые полностью развалил Таран – в гособоронзаказе, в госзакупках, например, закупки топлива, где масштабы коррупции и безответственности уже опустились до уровня 2013 года,

– отметил Бутусов.

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В Кабмине могут заменить нескольких министров

Ранее СМИ сообщали, что кадровые изменения в Кабмине могут состояться уже в конце октября. Главными кандидатами на замену называли именно главу Минобороны Андрея Тарана и руководительницу Минсоцполитики Марину Лазебную.

С должности уже ушел министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский. В "Слуге народа" заверили, что заявление глава ведомства написал добровольно.

Текст публикации Юрии Бутусова:

Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Это Алексей Резников, действующий вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Новый кандидат в министры Резников ни был ранее связан с вопросами обороны и безопасности. Это профессиональный адвокат, который не имел отношения к боевым действиям и оборонному планированию.

Поэтому Резников будет для Офиса управляемой фигурой, ему потребуется немало времени для того, чтобы вникнуть в суть хаоса, который происходит, и выработать в нем какую-то логику и стратегию.

Другим кандидатом, который рассматривался Зеленским, была бывший кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук.

По данным источников "Цензор.Нет", главной мотивацией Зеленского есть желание иметь министра обороны, говорит, вместо "молчаливого" Тарана, который не дает интервью и пресс-конференций из-за больших трудностей со связным изложением своих мыслей. Таран совершенно очевидно физически нездоров, и неспособен выполнять обязанности министра.

Действующий министр обороны Андрей Таран был предложен главой Офиса Президента Андреем Ермаком и начальником комитета по разведке Русланом Демченко, которым президент Зеленский передал все полномочия по управлению сектором обороны и безопасности, и по ведению войны на Донбассе.

Ермак и Демченко не хотели замены Тарана, и защищали его несмотря на все скандалы, поскольку он является послушным исполнителем, способным отдать, например, приказ № 330 о штрафах для тех, кто стреляет по российским оккупантам. Кроме того, Таран не мешает офису в ручном режиме влиять на любые вопросы в армии, и прежде всего на вопросы организации госзакупок.

Резникова Зеленский рассматривает, прежде всего, как дипломата и коммуникатора, а не военного реформатора, организатора обороны. Поэтому, к сожалению, предпосылки для каких-либо структурных изменений в армии пока не просматриваются.

Впрочем, в отличие от многих других кандидатов, которых рассматривал Зеленский, Резников человек интеллектуальный, и есть надежда, что он сможет навести порядок хотя бы в тех критических сферах, которые полностью развалил Таран – в гособоронзаказе, в госзакупках, например, закупке топлива, где масштабы коррупции и безответственности уже опустились до уровня 2013 года. Хуже уже некуда.

Впрочем, посмотрим, в какие сроки Зеленский реально сменит Тарана.