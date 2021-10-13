За действующего министра обороны заступился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Сделал он это в Верховной Раде на часе правительства 10 сентября.

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"Абсолютно профессиональный человек, профессиональный военный, пользуется уважением армии и прошел соответствующий путь к этой позиции", – заявил Шмыгаль.

Таран неохотно идет на контакт

Выступление Шмыгаля связано с обысками Государственного бюро расследований в Министерстве обороны. Туда Тарана назначили на должность министра еще 4 марта 2020 года, когда в Украине внезапно сменили правительство.

За плечами Тарана карьера и военного, и политика, и даже дипломата. Он представлял страну в качестве военного атташе в Соединенных Штатах Америки, представлял Минобороны Украины при ООН, несколько месяцев участвовал в подгруппе по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группы в Минске.

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Тарана называют министром старого сорта и советской подготовки. Более 20 лет служил в различных родах войск, вместе с тем в сухопутных войсках и в разведке. Он – кадровый военный и неохотно идет на контакт не только с прессой, но и с собственными коллегами.

Скандалы Тарана

Впрочем, скандалов избежать не удалось. Таран на одном из выступлений заявил, что вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели – адаптации Вооруженных сил Украины к стандартам НАТО, у нас должна быть вполне реальная цель.

Выступление вызвало немалое удивления. Более того, после такого заявления в Минобороны даже обратился Проектный офис реформ, который занимался внедрением реформ в ВСУ – реформ питанием, сержантского корпуса, логистики и электронных закупок.

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С закупками тоже не обошлось без шторма. На параде к 30 годовщине независимости военнослужащие должны были шагать почти в "лабутенах".

Уже после скандала и парада, министр даже отправился в рабочую поездку в США вместе с президентом Владимиром Зеленским. Впрочем, по словам экспертов, восприняли его там довольно прохладно. Тогда и поползли слухи в кулуарах, что он все-таки попал в пакет министров, которым готовят отставку в ближайшее время.

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