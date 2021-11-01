Про те, що Резніков написав заяву про відставку, у мережі повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Раніше У "Слузі народу" підтвердили ймовірне призначення Резнікова на посаду міністра оборони

Резніков подав у відставку

Віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав заяву про звільнення,

– написав Мельничук.

За його словами, Резніков звільнився за власним бажанням. У своїй заяві він також подякував усім за довіру. Відповідний документ вже зареєстрували в Апараті Верховної Ради.

Політик може очолити Міноборони

Раніше журналіст Юрій Бутусов розповів, що Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового очільника Міноборони. Ним стане Олексій Резніков.

Згодом заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук підтвердила 24 каналу цю інформацію, додавши, що призначення планують обговорити 1 листопада.

Довідка. Олексій Резніков став віцепрем'єром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на початку березня 2020 року.

Текст повідомлення Тараса Мельничука:

Член Уряду – віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Рєзніков О.Ю. подав заяву про звільнення за власним бажанням в якій також подякував за довіру!

Відповідна заява зареєстрована в Апараті ВРУ