Про те, що Резніков написав заяву про відставку, у мережі повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Раніше У "Слузі народу" підтвердили ймовірне призначення Резнікова на посаду міністра оборони
Резніков подав у відставку
Віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав заяву про звільнення,
– написав Мельничук.
За його словами, Резніков звільнився за власним бажанням. У своїй заяві він також подякував усім за довіру. Відповідний документ вже зареєстрували в Апараті Верховної Ради.
Політик може очолити Міноборони
- Раніше журналіст Юрій Бутусов розповів, що Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового очільника Міноборони. Ним стане Олексій Резніков.
- Згодом заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук підтвердила 24 каналу цю інформацію, додавши, що призначення планують обговорити 1 листопада.
Текст повідомлення Тараса Мельничука:
Член Уряду – віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Рєзніков О.Ю. подав заяву про звільнення за власним бажанням в якій також подякував за довіру!
Відповідна заява зареєстрована в Апараті ВРУ