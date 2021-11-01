О том, что Резников написал заявление об отставке, в сети сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Ранее В "Слуге народа" подтвердили вероятное назначение Резникова на пост министра обороны

Резников подал в отставку

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об увольнении,
написал Мельничук.

По его словам, Резников уволился по собственному желанию. В своем заявлении он также поблагодарил всех за доверие. Соответствующий документ уже зарегистрировали в Аппарате Верховной Рады.

Политик может возглавить Минобороны

  • Ранее журналист Юрий Бутусов рассказал, что Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового главы Минобороны. Им станет Алексей Резников.
  • Впоследствии заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила 24 канала эту информацию, добавив, что назначение планируют обсудить 1 ноября.

Текст сообщения Тараса Мельничука:

Член правительства – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А. Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию в котором также поблагодарил за доверие!

Соответствующее заявление зарегистрировано в аппарате ВРУ