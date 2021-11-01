О том, что Резников написал заявление об отставке, в сети сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Ранее В "Слуге народа" подтвердили вероятное назначение Резникова на пост министра обороны
Резников подал в отставку
Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об увольнении,
– написал Мельничук.
По его словам, Резников уволился по собственному желанию. В своем заявлении он также поблагодарил всех за доверие. Соответствующий документ уже зарегистрировали в Аппарате Верховной Рады.
Политик может возглавить Минобороны
- Ранее журналист Юрий Бутусов рассказал, что Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового главы Минобороны. Им станет Алексей Резников.
- Впоследствии заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила 24 канала эту информацию, добавив, что назначение планируют обсудить 1 ноября.
Текст сообщения Тараса Мельничука:
Член правительства – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А. Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию в котором также поблагодарил за доверие!
Соответствующее заявление зарегистрировано в аппарате ВРУ