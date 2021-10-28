Об этом в эфире 24 канала рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она подтвердила, что кадровые вопросы в Кабинете Министров Верховная Рада будет голосовать на следующей неделе.

Обратите внимание Рада на следующей неделе уволит 5 министров, – "слуга народа"

По ее словам, речь о 3-4 ноября, когда закончат с рассмотрением правок в бюджет. В понедельник вечером, 1 ноября, состоится заседание фракции, где пройдет обсуждение с соответствующими кандидатами.

Действительно, информация о г-не Резникове соответствует действительности. Сегодня (28 октября – 24 канал) было заседание малой фракции, и мы получили подтверждение. Я лично считаю его очень хорошим специалистом Евгения Кравчук Замглавы фракции "Слуга народа"

Справка. По информации журналиста Юрия Бутусова, Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового главы Минобороны. Им станет действующий вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

Кравчук об изменениях в правительстве: смотрите видео

Кадровые изменения в Минобороны: кратко