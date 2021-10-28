Об этом в эфире 24 канала рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она подтвердила, что кадровые вопросы в Кабинете Министров Верховная Рада будет голосовать на следующей неделе.
Обратите внимание Рада на следующей неделе уволит 5 министров, – "слуга народа"
По ее словам, речь о 3-4 ноября, когда закончат с рассмотрением правок в бюджет. В понедельник вечером, 1 ноября, состоится заседание фракции, где пройдет обсуждение с соответствующими кандидатами.
Действительно, информация о г-не Резникове соответствует действительности. Сегодня (28 октября – 24 канал) было заседание малой фракции, и мы получили подтверждение. Я лично считаю его очень хорошим специалистом
Кравчук об изменениях в правительстве: смотрите видео
Кадровые изменения в Минобороны: кратко
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 22 октября заявил, что президент Украины уже определился с кандидатом на пост министра обороны. Однако имя преемника Андрея Тарана держали в секрете.
- Впоследствии появилась информация, что кандидатом на должность главы Минобороны стал министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников
- В то же время Андрей Таран соответствующую ситуацию не комментирует уже как минимум полгода.