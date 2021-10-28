Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона підтвердила, що кадрові питання в Кабінеті Міністрів Верховна Рада голосуватиме на наступному тижні.

Зверніть увагу Рада наступного тижня звільнить 5 міністрів, – "слуга народу"

За її словами, мовиться про 3 – 4 листопада, коли закінчать з розглядом правок до бюджету. В понеділок ввечері, 1 листопада, відбудеться засідання фракції, де триватиме обговорення з відповідними кандидатами.

Дійсно, інформація щодо пана Резнікова відповідає дійсності. Сьогодні (28 жовтня – 24 канал) було засідання малої фракції і ми отримали підтвердження. Я особисто вважаю його дуже хорошим фахівцем Євгенія Кравчук Заступниця голови фракції "Слуга народу"

Довідка. За інформацією журналіста Юрія Бутусова, Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового очільника Міноборони. Ним стане чинний віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

Кравчук про зміни в уряді: дивіться відео

Кадрові зміни в Міноборони: коротко