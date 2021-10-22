За словами Арахамії, питання відставки Андрія Тарана розглянуть уже протягом 2 – 3 наступних тижнів. Однак це точно не відбудеться наступного пленарного тижня.

Зверніть увагу Уряд змінив умови навчання на військових кафедрах: що нового для студентів

Хто замінить Тарана

Давид Арахамія відмовився називати ім'я нового потенційного очільника Міністерства оборони. Також голова фракції "слуг" не уточнив, чи обраний президентом кандидат чоловік чи жінка.

Це людина. Ми за рівність усіх громадян, –

заявив Арахамія

Також нардеп зазначив, що рішення президента є остаточним.

Відставка Тарана: головне