Соответствующее решение было поддержано во время заседания в среду, 3 ноября. Руслан Стефанчук сообщил, что свой голос "за" отдал 341 народный депутат.
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Прошу профильный комитет вместе с Аппаратом оформить постановление по результату принятого нами решения. Спасибо господину Тарану за работу,
– отметил спикер.
Заметьте, об уходе Андрея Тарана с должности главы Минобороны говорили в течение последних месяцев. Результатами его работы были недовольны практически все.
Рада уволила Тарана с должности министра обороны / Скриншот
Резинков заменит Тарана
- Александр Качура заявил, что во время заседания фракции "Слуга народа" принял решение поддержать кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны.
- Он 1 ноября подал в отставку с должности вице-премьер-министра. Впоследствии 3 ноября народные депутаты отправили его в отставку, отдав 329 голосов.
Рада отправила Тарана в отставку: смотрите видео