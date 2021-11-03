Соответствующее решение было поддержано во время заседания в среду, 3 ноября. Руслан Стефанчук сообщил, что свой голос "за" отдал 341 народный депутат.

Читайте так же Обнародовали заявление Тарана об отставке

Прошу профильный комитет вместе с Аппаратом оформить постановление по результату принятого нами решения. Спасибо господину Тарану за работу,

– отметил спикер.

Заметьте, об уходе Андрея Тарана с должности главы Минобороны говорили в течение последних месяцев. Результатами его работы были недовольны практически все.



Рада уволила Тарана с должности министра обороны / Скриншот

Резинков заменит Тарана

Александр Качура заявил, что во время заседания фракции "Слуга народа" принял решение поддержать кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны.

Он 1 ноября подал в отставку с должности вице-премьер-министра. Впоследствии 3 ноября народные депутаты отправили его в отставку, отдав 329 голосов.

Обратите внимание! За увольнение голосовали 3 ноября, за назначение – 4 ноября.

Рада отправила Тарана в отставку: смотрите видео