Про відповідні кадрові зміни в уряді повідомив народний депутат від провланої фракції "Слуги народу" Олександр Качура у своєму телеграм-каналі.
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Верещук – заходить на пост міністра реінтеграції окупованих територій. Рєзніков – на посаду міністра оборони,
– зазначив він.
Нардеп також поінформував, що Павло Рябікін йде з митниці на посаду керівника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
Окрім цього, за його словами, заяви про відставку напишуть голова Мінстратегпрому Олег Уруський та міністр економіки Олексій Любченко.
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