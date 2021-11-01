Про відповідні кадрові зміни в уряді повідомив народний депутат від провланої фракції "Слуги народу" Олександр Качура у своєму телеграм-каналі.

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Верещук – заходить на пост міністра реінтеграції окупованих територій. Рєзніков – на посаду міністра оборони,

– зазначив він.

Нардеп також поінформував, що Павло Рябікін йде з митниці на посаду керівника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Окрім цього, за його словами, заяви про відставку напишуть голова Мінстратегпрому Олег Уруський та міністр економіки Олексій Любченко.

Зверніть увагу! За звільнення членів уряду голосуватимуть у середу, 3 листопада. За призначення – наступного дня, 4 листопада.

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