Під питанням також звільнення міністра економіки Олексія Любченка. Про це розповіли джерела у монобільшості. Замість чиновника можуть призначити заступницю голови Офісу Президента Юлію Свириденко.

До теми В Україні можуть замінити одразу п'ятьох міністрів

Це все вирішено на 90%. У нас як завжди лишають 10% на випадок "ну не вийшло",

– каже співрозмовник ЗМІ.

Ймовірні кадрові зміни в уряді

Замість міністра екології Романа Абрамовського можуть призначити заступника Руслана Стрілця;

міністра оборони Андрія Тарана можуть замінити на міністра інтеграції Олексія Резнікова. До речі, останній вже подав у відставку.

натомість на місце Резнікова може прийти нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук;

віцепрем'єра Олега Уруського хочуть змінити на головного митника Павла Рябікіна.

Коли звільнятимуть міністрів

Кадрові зміни депутати "Слуги народу" хочуть обговорити ввечері 1 листопада. Тоді планують засідання фракції.

Щоправда, джерела зазначили, що "співбесідами та звільненнями як завжди займалися на Банковій".

Що цьому передувало