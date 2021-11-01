Под вопросом также увольнение министра экономики Алексея Любченко. Об этом рассказали источники в монобольшинстве. Вместо чиновника могут назначить заместительницу главы Офиса Президента Юлию Свириденко.

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Это все решено на 90%. У нас как всегда оставляют 10% на случай "ну не получилось",

– говорит собеседник СМИ.

Вероятные кадровые изменения в правительстве

Вместо министра экологии Романа Абрамовского могут назначить заместителя Руслана Стрельца;

министра обороны Андрея Тарана могут заменить на министра интеграции Алексея Резникова. Кстати, последний уже подал в отставку.

на место Резникова может прийти нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук;

вице-премьера Олега урусского хотят сменить на главного таможенника Павла Рябикина.

Когда увольнять министров

Кадровые изменения депутаты "Слуги народа" хотят обсудить вечером 1 ноября. Тогда планируют заседание фракции.

Правда, источники отметили, что "собеседованиями и увольнениями, как всегда, занимались на Банковой".

Что этому предшествовало