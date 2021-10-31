Если новым главой Министерства обороны становится Алексей Резников, тогда освобождается место главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Ходят слухи, что на эту позицию могут назначить Ирину Верещук, депутатку от фракции "Слуга народа". Выглядит эта информация весьма правдоподобно.

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Однако ходят слухи, что могут поменять сразу пять членов Кабмина

Кроме трех названных позиций, кто еще может оказаться в списке на замену? По разным данным наибольшие риски существуют для вице-премьера Олега Урусского. А вот кто еще? Вопрос открытый, хотя некоторые источники называют министра социальной политики Марину Лазебную. По косвенным данным, какие-то интриги происходят и вокруг первого вице-премьера Алексея Любченко.

Информированные источники говорят также о том, что обсуждается не только вопрос замены отдельных министров, а и некоторое изменение по статусу и функциям отдельных вице-премьеров. Есть "утечки", что статус вице-премьера может получить Алексей Чернышов. А вот с каким функционалом – вопрос пока открытый.

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Два Алексея – Резников и Чернышов – хороший пример того, что в составе Кабмина есть министры, которые не просто на хорошем счету у президента, но их могут делегировать на другие ответственные участки. При нынешнем кадровом дефиците это президентский кадровый резерв первой очереди.

Очень показательно, как ведут себя члены Кабмина, которые не находятся в виртуальных списках на увольнение. Часть из них (в первую очередь большинство вице-премьеров) находятся на хорошем счету у президента, некоторых лишь недавно назначили (последние полгода). Но около трети членов Кабмина – в "серой" зоне. И претензий особых к ним как бы нет, но и больших достижений или заметных действий у них не наблюдается.

Прослеживаются две прямо противоположные линии поведения

Одна линия поведения – демонстрировать публичную активность (но не чрезмерную), должностное рвение и конкретные результаты. В этой группе почти все члены Кабмина, которые находятся на хорошем счету у президента.

Но есть и примеры очень неоднозначной активности, как в случае министра юстиции Дениса Малюськи. Из недавно назначенных министров к этой категории можно отнести Виктора Ляшко (но у него и другого выбора нет) и Дениса Монастырского. Новый министр внутренних дел имеет доверие главы государства и Офиса Президента (именно поэтому Д. Монастырского и назначили на эту должность), тем не менее сразу же после назначения демонстрирует повышенную активность и служебное рвение. Для него нет рисков увольнения. Но он может стремиться к тому, чтобы попасть в президентский кадровый актив.

Большинство министров (особенно из "серой зоны"), однако, не проявляют заметной публичной активности. Это традиционная модель поведения многих представителей украинской бюрократической верхушки: "Тише едешь, дальше будешь"; чем реже о тебе вспоминают, тем меньше рисков.

В былые годы эта модель бюрократического поведения могла неплохо работать. Но сейчас она явно не является панацеей. К примеру, Р. Абрамовского и А. Тарана она не спасла от предстоящего ухода из правительства. Впрочем, и противоположная модель поведения не помогла некоторое время назад остаться в правительстве Арсену Авакову и Максиму Степанову. Правда, в их случае были особые и очень разные причины для отставки.

Так что вопрос об оптимальной модели поведения членов правительства остается открытым. Хотя заметно, что президент Зеленский явно симпатизирует "активистам" в составе Кабмина.