У кожного з них свої проблеми і свої конкретні причини, внаслідок, яких вони можуть опинитись в списку на "виліт". Але, схоже, є спільний знаменник.

До теми Я за жорстку президентську республіку, – Данілов

Це невиконання доручень Президента, рішень органів державної влади, або виникнення кризової ситуації в галузі.

До цього можна по різному ставитись, але це наслідок, де-факто, президентської форми правління, яка у нас сформувалася ще восени 2019 року.

Дуже показово прокоментував цю ситуацію секретар РНБО Олексій Данілов. Він назвав причиною того, що міністр екології Роман Абрамовський написав заяву про звільнення, те, що не виконувались укази Президента. А от у міністра оборони Тарана і віцепрем'єра Уруського інша проблема – бюрократичне гальмування реформи оборонних закупівель, та ще й купа інших критичних питань та зауважень.

І навпаки. Я вже писав про те, що ті міністри, які швидко і ефективно виконують доручення Президента, демонструють ініціативність і результативність, не мають підстав для хвилювання.

Щось я не чув, щоб стояло питання про звільнення віцепрем’єрів Резнікова, Федорова, Стефанішиної, міністра закордонних справ Кулеби або міністра розвитку громад і територій Чернишова.

Дмитро Кулеба, наприклад, успішно підготував установчий форум "Кримської платформи" і спільно з Офісом Президента візит керівника держави до США.

Олексій Чернишов виконав доручення Президента щодо реформування архітектурно-будівельної галузі, брав активну участь в розробці Меморандуму між центральною і місцевою владою про підготовку до опалювального сезону.