Нардепи підтримали заяву про відставку, яку Олексій Резніков написав ще 1 листопада.
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Резніков виступив перед депутатами
Олексій Резніков був ледь не єдиним міністром, який прийшов на засідання парламенту на розгляд питання своєї відставки. Це відзначили нардепи. Після завершення обговорення міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій узяв слово.
Виступаючи перед нардепами, Резніков додав, що ймовірно більше не зможе представляти Україну в Тристоронній контактній групі.
У Тристоронній контактній групі, я думаю, що напевно вже не буду брати участь як член делегації. Є голова делегації Леонід Кравчук і його заступник Олександр Мережко. вони будуть продовжувати, але принципове рішення прийматиме президент,
– заявив Резніков.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував Олексію Резнікову за виконану роботу на посаді віцепрем'єр-міністра – міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Відставка Олексія Резнікова: дивіться відео
Інші кадрові зміни в уряді
- На позачерговому засіданні Верховної Ради нардепи розглянули питання відставки одразу 5 міністрів, які напередодні написали заяви на відставку.
- 322 нардепи підтримали відставку Романа Абрамовського з посади міністра екології. За інформацією ЗМІ, його може замінити Руслан Стрілець.
- Відставку Олексія Любченка з посади першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки підтримали 320 депутатів. Його може замінити Юлія Свириденко.