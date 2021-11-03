Нардепи підтримали заяву про відставку, яку Олексій Резніков написав ще 1 листопада.

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Резніков виступив перед депутатами

Олексій Резніков був ледь не єдиним міністром, який прийшов на засідання парламенту на розгляд питання своєї відставки. Це відзначили нардепи. Після завершення обговорення міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій узяв слово.

Виступаючи перед нардепами, Резніков додав, що ймовірно більше не зможе представляти Україну в Тристоронній контактній групі.

У Тристоронній контактній групі, я думаю, що напевно вже не буду брати участь як член делегації. Є голова делегації Леонід Кравчук і його заступник Олександр Мережко. вони будуть продовжувати, але принципове рішення прийматиме президент,

– заявив Резніков.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував Олексію Резнікову за виконану роботу на посаді віцепрем'єр-міністра – міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зверніть увагу! За інформацією ЗМІ, Олексій Резніков може замінити Андрія Тарана на посаді міністра оборони України.

Відставка Олексія Резнікова: дивіться відео

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