Нардепы поддержали заявление об отставке, которое Алексей Резников написал еще 1 ноября.
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Резников выступил перед депутами
Алексей Резников был чуть ли не единственным министром, который пришел на заседание парламента на рассмотрение вопроса своей отставки. Это отметили нардепы. После завершения обсуждения министр реинтеграции временно оккупированных территорий взял слово
Также Резников добавил, что вероятно больше не сможет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе.
В Трехсторонней контактной группе, я думаю, что наверняка уже не буду участвовать как член делегации. Глава делегации Леонид Кравчук и его заместитель Александр Мережко. Они будут продолжать, но принципиальное решение будет принимать президент,
– заявил Резников.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Алексея Резникова за проделанную работу на посту вице-премьер-министра – министра реинтеграции временно оккупированных территорий.
Отставка Алексея Резникова: смотрите видео
Другие кадровые изменения в правительстве
- На внеочередном заседании Верховной Рады нардепы рассмотрели вопрос отставки сразу 5 министров, которые накануне написали заявления на отставку.
- 322 нардепа поддержали отставку Романа Абрамовского с должности министра экологии. По информации СМИ, его может заменить Руслан Стрелец.
- Отставку Алексея Любченко с поста первого вице-министра – министра экономики поддержали 320 депутатов. Его может заменить Юлия Свириденко.