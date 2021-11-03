Нардепы поддержали заявление об отставке, которое Алексей Резников написал еще 1 ноября.

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Резников выступил перед депутами

Алексей Резников был чуть ли не единственным министром, который пришел на заседание парламента на рассмотрение вопроса своей отставки. Это отметили нардепы. После завершения обсуждения министр реинтеграции временно оккупированных территорий взял слово

Также Резников добавил, что вероятно больше не сможет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе.

В Трехсторонней контактной группе, я думаю, что наверняка уже не буду участвовать как член делегации. Глава делегации Леонид Кравчук и его заместитель Александр Мережко. Они будут продолжать, но принципиальное решение будет принимать президент,

– заявил Резников.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Алексея Резникова за проделанную работу на посту вице-премьер-министра – министра реинтеграции временно оккупированных территорий.

Обратите внимание! По информации СМИ, Алексей Резников может заменить Андрея Тарана на посту министра обороны Украины.

Отставка Алексея Резникова: смотрите видео

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