За відставку Абрамовського проголосували 322 нардепів. Сталося це під час засідання 3 листопада.

Важливо Рада планує звільнити 5 міністрів та усунути неточності у законі про олігархів: онлайн засідання

Відставка Абрамовського: головне

Про те, що міністр написав заяву про звільнення стало відомо 19 жовтня. Напередодні нардеп Данило Гетманцев казав, що можливу відставку Абрамовського обговорювали на фракції.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, новим міністром може стати "слуга" Андрій Жупанин.

Вже ексміністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів заявив, що написати заяву про звільнення його спонукали висновки РНБО. Згідно з ними, відомство неефективно виконує свою роботу. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у відставці Абрамовського "немає нічого особистого".

Якби він працював якісно і було б зовсім інше виконання указів президента, то не було б такого рішення. Ми хочемо, щоб усі укази президента виконувалися,

– пояснив чиновник.

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