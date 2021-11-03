Засідання Верховної Ради розпочалось о 10 годині. Нардепи планують розглядати кадрові зміни в уряді.

До теми Коли Рада розгляне кадрові зміни в уряді

Верховна Рада планує відправити у відставку 5 міністрів

Верховна Рада під час пленарного засідання розгляне урядові кадрові питання, а саме відставки:

  • Романа Абрамовського – з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
  • Олексія Любченка – з посади першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки України;
  • Олексія Резнікова з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • Олега Уруського з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Андрія Тарана з посади міністра оборони.

Верховна Рада зібралась на засідання: дивіться онлайн трансляцію

Рада розгляне правки до проєктів закону

Верховна Рада розгляне усунення неузгодженостей у тексті закону про олігархів. Зокрема мовиться про закон, за який Рада ухвалила на засіданні 23 вересня 2021 року.

Окрім того, Рада планує розглянути у другому читанні проєкт закону:

  • "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень";
  • "Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України";
  • "Про адміністративну процедуру";
  • "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну".

Що цьому передувало