Заседание Верховной Рады началось в 10 часов. Нардепы планируют рассматривать кадровые изменения в правительстве.

К теме Стало известно, когда Рада рассмотрит кадровые изменения в правительстве

Верховная Рада планирует отправить в отставку 5 министров

Верховная Рада во время пленарного заседания рассмотрит правительственные кадровые вопросы, а именно отставки:

  • Романа Абрамовского – с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
  • Алексея Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины;
  • Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Олега Уруского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Андрея Тарана с должности министра обороны.

Верховная Рада собралась на заседание: смотрите онлайн трансляцию

Рада рассмотрит правки к проектам закона

Верховная Рада рассмотрит устранение несогласованностей в тексте закона об олигархах. В частности, речь идет о законе, который Рада приняла на заседании 23 сентября 2021 года.

Кроме того, Рада планирует рассмотреть во втором чтении проект закона:

  • "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений";
  • "О внесении изменений в административное и уголовное законодательство относительно внедрения деятельности Бюро экономической безопасности Украины";
  • "Об административной процедуре";
  • "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака".

Что этому предшествовало