Заседание Верховной Рады началось в 10 часов. Нардепы планируют рассматривать кадровые изменения в правительстве.
К теме Стало известно, когда Рада рассмотрит кадровые изменения в правительстве
Верховная Рада планирует отправить в отставку 5 министров
Верховная Рада во время пленарного заседания рассмотрит правительственные кадровые вопросы, а именно отставки:
- Романа Абрамовского – с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Алексея Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины;
- Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Олега Уруского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Андрея Тарана с должности министра обороны.
Верховная Рада собралась на заседание: смотрите онлайн трансляцию
Рада рассмотрит правки к проектам закона
Верховная Рада рассмотрит устранение несогласованностей в тексте закона об олигархах. В частности, речь идет о законе, который Рада приняла на заседании 23 сентября 2021 года.
Кроме того, Рада планирует рассмотреть во втором чтении проект закона:
- "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений";
- "О внесении изменений в административное и уголовное законодательство относительно внедрения деятельности Бюро экономической безопасности Украины";
- "Об административной процедуре";
- "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака".
Что этому предшествовало
- Слухи о кадровых изменениях в правительстве распространялись в СМИ не первый месяц. В частности в конце октября нардеп Галина Янченко заявила, что на следующей неделе народные депутаты намерены уволить 5 министров.
- 2 ноября Андрей Таран написал заявление об отставке с должности главы Министерства обороны Украины. Он уже успел подать документ в Верховную Раду.
- В этот же день первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Алексей Любченко подал в отставку. Его заявление зарегистрировали в Аппарате Верховной Рады.
- 1 ноября Алексей Резников подал в отставку с поста вице-премьер-министра.
- В этот же день вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский подал в отставку.