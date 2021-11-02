Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Тем временем Министром обороны станет Резников, а главой Минреинтеграции – Верещук, – "Слуга народа"

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности,

– написал Мельничук.

Любченко был в правительстве с мая 2021 года

Отметим, что Любченко занял должность в Кабмине в мае 2021 года. В кресле главы Минэкономики он заменил Игоря Петрашко. Также Любченко назначили еще и первым вице-премьером.

На время отсутствия премьер-министра Дениса Шмыгаля именно Любченко должен был исполнять его обязанности. До должности в Кабмине он возглавлял Государственную налоговую службу.

Обратите внимание! Как ранее сообщали источники 24 канала, именно Любченко называли одним из наиболее вероятных претендентов на кресло премьер-министра вместо Дениса Шмыгаля. По данным источников, Любченко могут назначить в декабре.

Накануне в отставку подали Резников и Уруский

Отметим, что только накануне подали в отставку вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, а также вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

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На заседании фракции "Слуга народа" поддержали кандидатуру Резникова на пост главы Минобороны вместо Андрея Тарана. Вакантную должность в правительстве вместо Резникова займет нардеп Ирина Верещук.