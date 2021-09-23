Зокрема мовиться про "Європейську солідарність", "Батьківщину", "Опозиційну платформу – За життя". Майже всі "Слуги народу" проголосували "за" проєкт закону.

До теми Рада остаточно схвалила закон про олігархів

Як голосували різні фракції за закон про олігархів

Згідно зі списками Верховної Ради, "за" проєкт закону в другому читанні проголосували 279 нардепів:

229 голосів – фракція політичної партії "Слуга народу";

18 голосів – депутатська група "Партія "За майбутнє";

15 – депутатська група "Довіра";

11 – фракція політичної партії "Голос";

6 – позафракційні.



279 нардепів проголосували "за" закон про олігархів / Скриншот з відео

Утримались від голосування 27 нардепів:

1 нардеп – від фракції політичної партії "Опозиційна платформа – За життя";

1 – від фракції політичної партії "Європейська солідарність";

20 – від фракції політичної партії ВО "Батьківщина";

1 – від депутатської групи "Партії "За майбутнє";

2 – від депутатської групи "Довіра";

1 – позфракційний;

1 – від фракції політичної партії "Голос".



Рада ухвалила закон про олігархів / Скриншот з трансляції

Ба більше, варто відзначити, що проти проголосували 54 нардепи:

1 нардеп – від "Слуг народу";

20 – від "Опозиційної платформи – За життя";

23 – від "Європейської солідарності";

5 – позафракційних;

5 – від "Голосу".

Коротко про закон про олігархів