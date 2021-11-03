За отставку Абрамовского проголосовали 322 нардепа. Произошло это на заседании 3 ноября.

Важно Рада планирует уволить 5 министров, устранить неточности в законе об олигархах: онлайн заседание

Отставка Абрамовского: главное

О том, что министр написал заявление об увольнении, стало известно 19 октября. Накануне нардеп Даниил Гетманцев говорил, что возможную отставку Абрамовского обсуждали на фракции.

Обратите внимание! По данным СМИ, новым министром может стать "слуга" Андрей Жупанин.

Уже экс-министр защиты окружающей среды и природных ресурсов заявил, что написать заявление об увольнении его побудили выводы СНБО. Согласно им, ведомство неэффективно выполняет свою работу. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в отставке Абрамовского "нет ничего личного".

Если бы он работал качественно и было бы совсем другое исполнение указов президента, то не было бы такого решения. Мы хотим, чтобы все указы президента выполнялись,

– объяснил чиновник.

Что известно о Романе Абрамовском?

Он был Он был назначен министром экологии 19 июня 2020 года. Тогда кандидатуру Абрамовского поддержали 264 нардепа. В 2015 году он несколько месяцев являлся заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Кадровые изменения в Кабмине: что известно

Верховная Рада во время пленарного заседания 3 ноября рассмотрит правительственные кадровые вопросы, а именно отставки:

Романа Абрамовского – с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Алексея Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины;

Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Олега Урусского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Андрея Тарана с должности министра обороны.

Слухи о кадровых изменениях в правительстве распространялись в СМИ не первый месяц. В частности, в конце октября нардеп Галина Янченко заявила, что на следующей неделе народные депутаты намерены уволить 5 министров.