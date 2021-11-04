Біографія політика насичена яскравими подіями. Про основні етапи відомого українського урядовця – читайте у матеріалі 24 каналу.

​Важливо Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони

Біографія Олексія Резнікова

Олексій Резніков народився 18 червня 1966 року у Львові в родині викладача місцевого Інфізу та відомої у місті лікарки-неврологині. Представник тогочасної "золотої молоді" за наполяганнями батька вирішив не уникати армії та пройшов військову службу у лавах ВПС СРСР.

Олексій Резніков на різних етапах свого життя завжди залишався усміхненим / Фото з фейсбуку політика

На згадку про армійські будні у парашутно-десантній службі в нього залишилось хобі – стрибки з парашутом. Крім нього, у Резнікова є й інші, не менш екстремальні захоплення. Він займається дайвінгом, гірськими лижами та автоспортом. Ба більше, у 2013 році він навіть став чемпіоном України з ралі-рейдів.

Резнікова можна назвати екстремалом / Фото з фейсбуку політика

Після повернення на "гражданку" у 1986 році Олексій Резніков вступив на юрфак Львівського університету (одним з його викладачів був Йосип Богдан – батько майбутнього голови Офісу Президента України Андрія Богдана).

Резніков має небезпечні хобі / Фото з фейсбуку політика

Паралельно студент підробляв на заводі та санітаром в обласній лікарні, щоб мати гроші на кишенькові витрати. Також Резніков грав у модному тоді КВК (відроджений у часи Перебудови "Клуб веселих і кмітливих").

На юридичній ниві

Диплом правознавця з відзнакою 25-річний Резніков отримав у 1991 році, коли радянська система права доживала останні дні, а перед молодим фахівцем відкривались нові перспективи. Резніков з товаришами очікувано пішов у бізнес та став одним з перших брокерів на Галичині.

Втім, попри гучну назву "Галицькі цінні папери" (Galicia Securities) та статус власника та очільника, перший млинець виявився глевким. Запасним аеродромом стала юридична освіта. У 1994 році Резніков отримав статус адвоката та новий досвід у непростих для юристів та України взагалі реаліях перехідної доби.

Юрист Олексій Резніков за роботою / Фото з фейсбук Олексія Резнікова

У 1999 році молодий юрист наважився на переїзд до Києва.

У столиці вже майже 10 років робив успішну кар'єру однокурсник Резнікова – Ігор Пукшин. Він встиг попрацювати і в Мінекономіки, і у Фонді держмайна, згодом став заступником міністра юстиції та задумався про власний юридичний бізнес. У 1999 році Пукшин запустив адвокатську компанію "Правіс" та запросив на роботу земляка та однокурсника Резнікова.

Резніков доволі швидко обжився у столиці та підтягнувся до інших проєктів Пукшина, зокрема – Центру розвитку українського законодавства. Резніков вів великі справи та захищав у судах бізнесові інтереси відомих в Україні людей – Олександра Роднянського, Савіка Шустера, Олександра Ярославського та інших. Також Резніков, Пукшин та їх партнери активно захищали в судах інтереси Віктора Ющенка та отримали реноме "адвокатів революції".

У середині 2000-х шляхи Резнікова та Пукшина розійшлися. Останній пішов на державну службу, а Резніков сконцентрував увагу на власному юридичному проєкті – адвокатській конторі Magisters. Партнером Резнікова у цій компанії став Сергій Власенко (нині – нардеп від ВО "Батьківщина"), з яким вони активно працювали ще у "Правісі".

Резніков швидко обжився у столиці / Фото з фейсбуку політика

Компанія Magisters стала одним з лідерів на ринку юридичних послуг, а її головним клієнтом став олігарх Віктор Пінчук. Резніков був на передовій у війні за Нікопольський завод феросплавів між зятем Кучми та іншим олігархом – Ігорем Коломойським. І добряче "попив крові" власникам групи "Приват". І хоч тоді перемога була за Коломойським, Резніков показав свій високий рівень та підтвердив репутацію одного з найкращих юристів країни.

Також Резніков представляв інтереси Віктора Пінчука у іншій програній битві – за "Криворіжсталь", але проти Юлії Тимошенко виявився безсилим.

Ралійник Олексій Резніков / Фото з фейсбуку політика

Київський політик

У 2008 році Олексій Резніков вирішив піти в політику, тим більше, що його партнер – Сергій Власенко – вже рік як мав посвідку нардепа. Юридичні справи йшли добре – після об'єднання Magisters з "Правісом" та заходом у бізнес росіян на чолі з однокурсником Путіна, Олексій Резніков отримав непогану фінансову подушку.

Для старту політичної кар'єри Резніков обрав "помаранчевий" проєкт Миколи Катеринчука та став депутатом Київради. Вибір виявився не надто вдалим – Катеринчук та більшість партійців стали "тушками" (у 2000-і так називали депутатів-перебіжчиків) та влилися до команди "космічного мера" Леоніда Черновецького.

Резніков опинився в опозиції до столичної влади, був одним з ідеологів відсторонення протеже Черновецького Олеся Довгого та навіть вів засідання Київради за обставин, що більше нагадували бойові дії.

2014-й рік / Фото з фейсбуку Олексія Резнікова

Принциповість політика оцінив Віталій Кличко, який запросив Резнікова до своєї команди. Після перемоги колишнього боксера та героя Революції Гідності на виборах Олексій Резніков став секретарем Київради, а згодом одним із заступників мера.

Мер та його заступник / Фото з фейсбуку Олексія Резнікова

Саме він опікувався підготовкою та проведенням у Києві фіналів Євробачення та футбольної Ліги Чемпіонів. Обидва заходи були проведені на високому рівні і велика заслуга в цьому саме Резнікова.

Київське Євробачення – справа рук Резнікова, як і фінал Ліги Чемпіонів / Фото з фейсбуку політика

Менш успішно Резніков займався питаннями врегулювання засилля зовнішньої реклами та охорони історичних пам'яток, за що й отримав великий шматок критики.

На цей період припадає тісне знайомство Резнікова з юристом і кінопродюсером Андрієм Єрмаком, яке незабаром зіграє велику роль у подальшій кар'єрі Резнікова.

Світський лев

У вільний від роботи час Олексій Резніков став зіркою столичної "тусовки" – він був капітаном команди "знавців" в українському варіанті гри "Що? Де? Коли?" ("Что? Где? Когда?" або ЧГК – 24 канал) та зіркою світських заходів. Він не боявся іронізувати над собою, виглядати смішним й позувати в імпозантних головних уборах.

Також Резніков вдало адаптував під себе образ зірки Голлівуду Джона Малковича та став одним з небагатьох представників української еліти, яким дійсно личить метелик та яскраві піджаки у клітинку.

Капітан команди зіркових знавців / Фото з фейсбуку Олексія Резнікова

На фоні інших представників київського вищого світу Резніков вигідно відрізнявся своєю ерудицію – він володіє кількома мовами та постійно читає. Як зізнався сам політик у інтерв'ю каналу ICTV, він одночасно читає по кілька книжок різними мовами. Причому йому однаково цікаві як наукові фоліанти, так і легкий жанр – модні нині біографії визначних особистостей.

Резніков знається на самоіронії / Фото з фейсбуку Олексія Резнікова

Член команди Зеленського

У 2018 році Резніков залишив держслужбу заради відновлення активної адвокатської та викладацької практики. Але "відрядження" до компанії Asters тривало не надто довго. У 2020 році на запрошення свого давнього знайомого Андрія Єрмака досвідчений юрист приєднується до команди президента Зеленського як "джокер".

Так Олексій Резніков доволі неочікувано став віцепрем'єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та першим заступником голови української делегації у ТКГ у Мінську.

Робота по відродженню Донбасу триває / Фото Офісу Президента України

Попри початковий скепсис, Резнікову вдалося всидіти на двох стільцях та досягти певних успіхів. Міністерство у справах окупованих територій під орудою Резнікова вийшло з тіні, де перебувало в часи урядів Гройсмана та Гончарука, а в ТКГ "молода кров" в особі 55-річного фахівця показала себе вправним стратегом, що бачить усі підводні течії та нівелює інтриги росіян та їх прихвоснів.

Цікаво Юрист, який став віцепрем'єром: з чого почалась політична кар'єра Олексія Резнікова

Олексій Резніков все частіше з'являвся на екранах та робив гучні, але виважені заяви. Він був одним з небагатьох представників Зе-команди, до яких не було великих нарікань.

Резніков проявив себе людиною, що мислить нестандартно, має зв'язки та вміє розв'язувати складні конфлікти. Ще з часів адвокатської практики Резніков мав прізвисько "миротворець", а нині просто став "працювати за фахом".

Резніков – голос України у ТКГ / Фото Офісу Президента України

Міністр оборони

Резнікова зненавиділи росіяни, адже міністр спокійно, виважено, тонко та іронічно знищував усі аргументи ворога та вибудував чітку стратегію протидії агресору. Після серпневої резонансної заяви міністра про необхідність розміщення американських сил ППО в Україні для захисту від окупантів, Резніков офіційно став одним з топворогів Кремля.

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Ця заява також непрозоро натякнула на амбіції самого політика. Припущення отримали підтвердження восени 2021 року, коли його кандидатуру почали називати серед претендентів на пост міністра оборони.

Зверніть увагу: на зустрічі представників української влади з очільником Пентагону Ллойдом Остіном 19 жовтня Резніков сидів ліворуч від міністра Тарана, але на сайті Офісу Президента виклали фото, на якому Тарана не видно, але видно Резнікова. Деякі побачили в цьому натяк.

Те саме фото без Тарана / Фото Офісу Президента України

1 листопада Олексій Резніков написав заяву про звільнення за власним бажанням з посади очільника Міністерства у справах окупованих територій й того самого дня був номінований на новий пост – міністра оборони. За твердженням журналістки Соні Кошкіної, майбутній міністр оборони вже отримав від військових нове звання – позивний "Знавець".

Особисте життя та декларація

Міністр Резніков одружений вдруге. Від першого шлюбу в нього є син-тінейджер Олексій Олексійович та доросла донька Анастасія Штейнгауз (топменеджерка ICTV). Також Резніков є двічі дідусем.

Другий шлюб Резнікова відбувався практично у нас на очах. Про бурхливий роман з телеведучою ранкового шоу на каналі ICTV Юлією Зорій стало відомо взимку 2020 року, коли пара оголосила про заручини. Резніков на День святого Валентина написав великий пост у фейсбуці та розкрив нарешті секрет.

Резніков та його наречена Юлія Зорій у Стамбулі одразу після пропозиції / Фото з фейсбуку політика

Виявилось, що Резніков та Зорій познайомились на вечірці з нагоди Євробачення у Києві та зустрічалися кілька років. Восени 2019 року юрист на яхті на Босфорі нарешті освідчився коханій та запропонував руку та серце.

Сама ж церемонія укладення шлюбу відбулася 25 липня 2020 року. Молодята вчинили оригінально та узаконили стосунки буквально на місці роботи Резнікова – в Херсонській області на пункті пропуску "Каланчак", що розділяє дві частини України – вільну та тимчасово окуповану. Це було зроблено, щоб показати приклад українцям, які нині живуть в анексованому Криму.

На весіллі доньки Анастасії / Фото з фейсбуку Олексія Резнікова

Статки

Декларація показує Резнікова як заможну людину. Ще у 2003 році він став власником великої (167,5 квадратних метрів) квартири у Києві, також у нього є ще дві квартири та майже десяток земельних ділянок в околицях столиці України. Резніков має кілька карабінів, годинники Vacheron Constantin, Patek Philippe і Breguet, автівки ​​Audi А8, PorscheBoxster, Volkswagen Amarok, квадроцикл Kawasaki та власний багі.

Також у нового міністра оборони є дві компанії на Віргінських островах. Більшу частину своїх задекларованих грошей – 1 мільйон 100 тисяч доларів – Олексій Резніков позичив своїй доньці – Анастасії Штейнгауз.