Про це повідомив віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції Олексій Резніков під час виступу на "Х щорічному судовому форумі".

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З його слів, Венеційська комісія розгляне законопроєкт про перехідний період 15 жовтня, але уряд вже почав роботу над законопроєктом про процедури.

Це більш детальний, більш глибокий закон, в якому буде проговорюватися, як детально робити амністію, як робити конвалідацію певних документів. Такої правової доктрини як конвалідація до цього в Україні не було,

– сказав глава Мінреінтеграції.

Зверніть увагу! У Міністерстві реінтеграції пояснили, що конвалідація означає процедуру визнання деяких документів, виданих на окупованих територіях таких як свідоцтва про народження, смерть, укладення та розірвання шлюбу.

Законопроєкт про перехідний період: коротко