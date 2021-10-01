Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников во время выступления на "Х ежегодном судебном форуме".

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По его словам, Венецианская комиссия рассмотрит законопроект о переходном периоде 15 октября, но правительство уже начало работу над законопроектом о процедуре.

Это более детальный, более глубокий закон, в котором будет проговариваться, как подробно делать амнистию, как делать конвалидацию определенных документов. Такой правовой доктрины как конвалидация до этого в Украине не было,

– сказал глава Минреинтеграции.

Обратите внимание! В Министерстве реинтеграции объяснили, что конвалидация означает процедуру признания некоторых документов, выданных на оккупированных территориях таких как свидетельства о рождении, смерти, заключение и расторжение брака.

Законопроект о переходном периоде: коротко