Согласно документу, Россию должны закрепить на уровне закона государством-агрессором и государством-оккупантом. Теперь законопроект должен быть вынесен на рассмотрение в Верховной Раде.

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Правительство должно за 2 месяца подготовить законопроект о внедрении правосудия переходного периода в ОРДЛО. Проект закона разработан для выполнения указа Владимира Зеленского. Своим указом за 2 июня 2021 года он ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях".

Резинков рассказал о документе

Как отметил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, власти уже приняли ряд важных законов, которые были попытками ответа на российскую агрессию. Однако, в законодательстве есть немало "шероховатостей как в терминах, так и в подходах, для многих создают впечатление непоследовательности государственной политики".

Наш законопроект является рамкой государственной политики в этом направлении,

– подчеркнул министр.

В Украине существует насущная необходимость определить конкретный перечень мероприятий, которые осуществляет государство в процессе деоккупации и реинтеграции. "При этом не может быть сделано никаких уступок государству-агрессору в вопросах территориальной целостности и государственного суверенитета Украины", – добавил он.

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Что предусматривает законопроект

Резников отметил, что проект закона базируется на принципах ООН в части переходной юстиции, соответствует стандартам и критериям ОБСЕ – Копенгагенским стандартам. Документ разработали, опираясь на государственные интересы Украины.

Документ должен определить базовые принципы ("красные линии") деоккупации и реинтеграции, а также унифицировать подходы к временно оккупированным частям Донецкой и Луганской областей, Крыму и городу Севастополю. Эти территории являются временно оккупированными территориями, на которых действуют оккупационные силы и оккупационные службы России.

В документе предусмотрены следующие ключевые моменты:

упорядочить и осовременить существующую профильную терминологию, ввести понятие – термины переходная юстиция, конвалидация, временная оккупация, оккупационные силы и оккупационные администрации России, политико-дипломатические и санкционные меры, контактная линия, прочный мир, реинтеграция временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей;

распределить регулирование на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить определенный алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей, деоккупации временно оккупированных территорий, включая вопросы демилитаризации и разоружения, решение гуманитарных проблем, восстановление правосудия и т.д.;

усилить социальную связь с временно оккупированными территориями;

ввести элементы переходной юстиции, в частности ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций России, меры по развитию устойчивого мира и мероприятия неповторения оккупации;

ввести институт конвалидации сделок, которые были совершены на временно оккупированных территориях;

создать предпосылки формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях;

установить ограничения по обороту валюты государства-агрессора в течение переходного периода;

определить дальнейшее развитие для пакета законопроектов о переходном периоде, который разрабатывает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кроме того, важной задачей законопроекта является внедрение инструментов стратегического планирования и закрепление основных ценностей для государственной политики переходного периода. В приоритете будет стоять человек, его достоинство, права и свобода и неприкосновенность государственного суверенитета и территориальной целостности.

Обратите внимание! Проект закона "Об основах государственной политики переходного периода" разрабатывали с 9 сентября 2020 года.

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