Про це заявив міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков під час обговорення законопроєкту в рамках платформи "Діалог про мир і безпечну реінтеграцію". Наразі документ перебуває на фінальній стадії розгляду в уряді.

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Як працювали над законопроєктом

Резніков висловив сподівання, що нардепи розглянуть документ восени – під час наступного сесійного періоду.

Над першим варіантом законопроєкту працювали представники громадськості, державних інститутів та іноземних місій. Загалом розглянули приблизно 180 рекомендацій та пропозицій. У результаті з 98 сторінок першого проєкту залишилося лише 30.

На сьогодні ми майже на фіналізації з погляду розгляду цього законопроєкту в уряді й після затвердження він буде направлений відповідно до Верховної Ради для розгляду,

– наголосив він.

За словами Резнікова, законопроєкт є фундаментальним документом, який дозволить безпечно реінтегрувати окуповані території України.

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Законопроєкт про перехідний період: коротко