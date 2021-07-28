Про це заявив міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков під час обговорення законопроєкту в рамках платформи "Діалог про мир і безпечну реінтеграцію". Наразі документ перебуває на фінальній стадії розгляду в уряді.
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Як працювали над законопроєктом
Резніков висловив сподівання, що нардепи розглянуть документ восени – під час наступного сесійного періоду.
Над першим варіантом законопроєкту працювали представники громадськості, державних інститутів та іноземних місій. Загалом розглянули приблизно 180 рекомендацій та пропозицій. У результаті з 98 сторінок першого проєкту залишилося лише 30.
На сьогодні ми майже на фіналізації з погляду розгляду цього законопроєкту в уряді й після затвердження він буде направлений відповідно до Верховної Ради для розгляду,
– наголосив він.
За словами Резнікова, законопроєкт є фундаментальним документом, який дозволить безпечно реінтегрувати окуповані території України.
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Законопроєкт про перехідний період: коротко
- За даними Мінреінтеграції, документ пропонує розподілити врегулювання на конфліктний і постконфліктний періоди, що дозволить державі визначити певний алгоритм дій під час реінтеграції.
- Також законопроєкт передбачає визначення термінології, яка має бути єдиною для всього законодавства.
- Документ у червні направили Венеціанській комісії.