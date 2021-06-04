Таку думку висловив представник української делегації в Тристоронній контактній групі та журналіст Денис Казанський. Він запевнив, що ситуація стане значно простішою, якщо в Росії зміниться влада або з'явиться політична воля, щоб віддати Донбас.

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"Якщо вони не захочуть далі продовжувати цю авантюру та воювати – я не думаю, що це буде важка історія з реінтеграцією Донбасу", – сказав Казанський.

Він зазначив, що у такому разі Донбас просто приєднається до України і там працюватимуть над нормальним потенційним життям.

Будемо потрохи відроджувати цю територію, але, скажімо, це не так складно, як вважається,

– заявив Казанський.

Він додав, що основні складнощі – це "штучні перепони":

наявність російських військ;

наявність самої окупаційної адміністрації.

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Реінтеграція Донбасу: коротко