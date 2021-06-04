Такое мнение высказал представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и журналист Денис Казанский. Он заверил, что ситуация станет значительно проще, если в России сменится власть или появится политическая воля, чтобы отдать Донбасс.

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"Если они не захотят дальше продолжать эту авантюру и воевать – я не думаю, что это будет тяжелая история с реинтеграцией Донбасса", – сказал Казанский.

Он отметил, что в таком случае Донбасс просто присоединится к Украине и там будут работать над нормальной потенциальной жизнью.

Будем понемногу возрождать эту территорию, но, скажем, это не так сложно, как считается,

– заявил Казанский.

Он добавил, что основные сложности – это "искусственные преграды":

наличие российских войск;

наличие самой оккупационной администрации.

Казанский о Медведчуке, возвращении Донбасса и законе об олигархах: смотрите видео

Реинтеграция Донбасса: коротко