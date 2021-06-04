Такое мнение высказал представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и журналист Денис Казанский. Он заверил, что ситуация станет значительно проще, если в России сменится власть или появится политическая воля, чтобы отдать Донбасс.
К теме Почти 500 тысяч украинцев стали россиянами: Кремль проводит паспортизацию жителей ОРДЛО
"Если они не захотят дальше продолжать эту авантюру и воевать – я не думаю, что это будет тяжелая история с реинтеграцией Донбасса", – сказал Казанский.
Он отметил, что в таком случае Донбасс просто присоединится к Украине и там будут работать над нормальной потенциальной жизнью.
Будем понемногу возрождать эту территорию, но, скажем, это не так сложно, как считается,
– заявил Казанский.
Он добавил, что основные сложности – это "искусственные преграды":
- наличие российских войск;
- наличие самой оккупационной администрации.
Казанский о Медведчуке, возвращении Донбасса и законе об олигархах: смотрите видео
Реинтеграция Донбасса: коротко
- В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обсудили создание Стратегии экономического развития ОРДЛО.
- Она должна начать действовать с 1 января 2022 года и будет сконцентрирована на создании бизнес-климата.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что в России будут определенные изменения, которые дадут старт урегулированию ситуации на Донбассе.