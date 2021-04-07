В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий провели публичное обсуждение. Представители учреждения обсудили инициативу государственной политики создания Статегии экономического развития ОРДЛО.

По словам первого заместителя министра по вопросам реинтеграции ВОТ Ростислава Замлинского, Стратегия должна начать действовать с 1 января 2022 года. Он подчеркнул, что для переговоров с потенциальными инвесторами нужна коммуникационная поддержка.

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Как продвигается разработка стратегии

Проект стратегии и план по ее реализации планируют разработать в первом полугодии. В то же время в Верховной Раде должны рассмотреть базовый законопроект, предусматривающий введение механизмов для стимулирования экономического развития ОРДЛО.

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Также Замлинский заверил, что Министерство финансов Франции предоставит дополнительный кредит для развития инфраструктуры Попаснянского водоканала. Подобный проект также развивается и в Мариуполе.

Я убежден, что успешная реализация этой Стратегии – это наше второе оружие в борьбе с Россией,

– заявил Замлинский.

Что предусматривает Стратегия

Андрей Мирошниченко отметил, что фундаментом для реализации Стратегии является развитие общества и их привлечение к принятию решений. По его словам, вся территория Донецкой и Луганской областей должна стать территорией приоритетного развития на 3 уровнях:

вся территория Донецкой и Луганской областей должна стать подконтрольной правительству Украины;

на территории вдоль линии разграничения должны быть наиболее либеральные условия для экономического развития бизнеса;

необходимо создать особые территории, в частности, индустриальные парки.

Мирошниченко отметил, что Стратегия экономического развития будет сконцентрирована на создании бизнес-климата. В ней учтут страхование от военно-политических рисков.

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Он отметил, что сейчас у министерства есть 48 четких рекомендаций. Однако, по его мнению, их будет больше.