У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій провели публічне обговорення. Представники установи обговорили ініціативу державної політики створення Статегії економічного розвитку ОРДЛО.

За словами першого заступника міністра з питань реінтеграції ТОТ Ростислава Замлинського, Стратегія має почати діяти з 1 січня 2022 року. Він підкреслив, що для перемовин з потенційними інвесторами потрібна комунікаційна підтримка.

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Як просувається розробка Стратегії

Проєкт стратегії та план з її реалізації планують розробити у першому півріччі. Водночас у Верховній Раді мають розглянути базовий законопроєкт, що передбачатиме запровадження механізмів для стимулювання економічного розвитку ОРДЛО.

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Також Замлинський запевнив, що Міністерство фінансів Франції надасть додатковий кредит для розвитку інфраструктури Попаснянського водоканалу. Подібний проєкт також розвивається і в Маріуполі.

Я переконаний, що успішна реалізація цієї Стратегії – це наша друга зброя в боротьбі з Росією,

– заявив Замлинський.

Що передбачатиме Стратегія

Андрій Мирошніченко наголосив, що фундаментом для реалізації Стратегії є розвиток громади та їх залучення до прийняття рішень. За його словами, уся територія Донецької та Луганської областей повинна стати територією пріоритетного розвитку на 3 рівнях:

вся територія Донецької і Луганської областей має стати підконтрольною уряду України;

на території вздовж лінії розмежування мають бути найбільш ліберальні умови для економічного розвитку бізнесу;

бізнесу; необхідно створити особливі території, зокрема, індустріальні парки.

Мирошніченко зазначив, що Стратегія економічного розвитку буде сконцентрована на створенні бізнес-клімату. У ній врахують страхування від військово-політичних ризиків.

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Він зазначив, що наразі міністерство має 48 чітких рекомендацій. Однак, на його думку, їх буде більше.