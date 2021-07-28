Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников во время обсуждения законопроекта в рамках платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции". Сейчас документ находится на финальной стадии рассмотрения в правительстве.
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Как работали над законопроектом
Резников выразил надежду, что нардепы рассмотрят документ осенью – во время следующего сессионного периода.
Над первым вариантом законопроекта работали представители общественности, государственных институтов и иностранных миссий. В целом рассмотрели примерно 180 рекомендаций и предложений. В результате из 98 страниц первого проекта осталось лишь 30.
На сегодня мы почти на финализации с точки зрения рассмотрения этого законопроекта в правительстве и после утверждения он будет направлен в соответствии с Верховной Радой для рассмотрения,
– подчеркнул он.
По словам Резникова, законопроект является фундаментальным документом, который позволит безопасно реинтегрировать оккупированные территории Украины.
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Законопроект о переходном периоде: кратко
- По данным Минреинтеграции, документ предлагает распределить урегулирование на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит государству определить определенный алгоритм действий во время реинтеграции.
- Также законопроект предусматривает определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства.
- Документ в июне направили Венецианской комиссии.