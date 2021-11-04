На должность министра обороны Алексея Резникова рекомендовал Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Стоит знать Из вице-премьера – в Минобороны: биография Алексея Резникова

Резников стал новым министром обороны

На посту министра обороны Резников сменил Андрея Тарана, которого накануне Верховная Рада отправила в отставку.

Перед голосованием Резников выступил перед народными депутатами и представил программу своей деятельности на посту главы Минобороны. Среди основных пунктов – повышение качества управления, изменение подхода к кадровым вопросам и обеспечение синергии действий между министерствами.

Резников отметил, что армия в Украине пользуется наибольшим уровнем доверия. Однако в нашем обществе, по его словам, до сих пор не сформировано целостное представление о том, какая система обороны нужна. По словам экс-министра реинтеграции, деятельность Министерства обороны является достаточно важной.

Результаты деятельности министерства влияют на весь сектор и сказываются на устойчивости государства в целом. Поэтому я принимаю представление на эту должность (министра обороны – 24 канал) как большую честь и в то же время понимаю всю тяжесть ответственности,
– заявил Резников

С назначением Алексея Резникова на новую должность поздравил президент Владимир Зеленский, который присутствовал на голосовании. Новый министр обороны сразу после голосования принес присягу перед нардепами.

Заявление об увольнении Резникова

Что известно об Алексее Резникове

Источник: Википедия

  • Министр родом из Львова. Окончил юридический факультет Львовского университета имени Ивана Франко.
  • Работал юристом. В 2004 году был одним из защитников тогда еще кандидата на пост президента Украины Виктора Ющенко. Именно он на фоне Оранжевой революции представлял его в Верховном Суде по делу о признании выборов недействительными.
  • В 2008 году его избрали депутатом Киевского городского совета. Там Резников продержался несколько созывов.
  • Осенью 2019 года вошел в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.
  • Вице-премьером-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий был с начала марта 2020 года.