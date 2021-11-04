На должность министра обороны Алексея Резникова рекомендовал Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Стоит знать Из вице-премьера – в Минобороны: биография Алексея Резникова

Резников стал новым министром обороны

На посту министра обороны Резников сменил Андрея Тарана, которого накануне Верховная Рада отправила в отставку.

Перед голосованием Резников выступил перед народными депутатами и представил программу своей деятельности на посту главы Минобороны. Среди основных пунктов – повышение качества управления, изменение подхода к кадровым вопросам и обеспечение синергии действий между министерствами.

Резников отметил, что армия в Украине пользуется наибольшим уровнем доверия. Однако в нашем обществе, по его словам, до сих пор не сформировано целостное представление о том, какая система обороны нужна. По словам экс-министра реинтеграции, деятельность Министерства обороны является достаточно важной.

Результаты деятельности министерства влияют на весь сектор и сказываются на устойчивости государства в целом. Поэтому я принимаю представление на эту должность (министра обороны – 24 канал) как большую честь и в то же время понимаю всю тяжесть ответственности,

– заявил Резников

С назначением Алексея Резникова на новую должность поздравил президент Владимир Зеленский, который присутствовал на голосовании. Новый министр обороны сразу после голосования принес присягу перед нардепами.

Обратите внимание! Отставку Андрея Тарана с должности министра обороны на заседании парламента 3 ноября поддержал 341 народный избранник.

Заявление об увольнении Резникова

1 ноября представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Алексей Резников написал заявление об отставке с должности вице-премьера по собственному желанию. После этого документ зарегистрировали в Аппарате Верховной Рады.

Ранее СМИ писали, что Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Резникова на пост нового главы Минобороны.

Впоследствии заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила 24 каналу эту информацию, добавив, что назначение планируют обсудить 1 ноября на заседании фракции.

Верховная Рада приняла заявление Резникова. Отставку главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий поддержали 329 народных избранников.

Что известно об Алексее Резникове

Источник: Википедия