Головнокомандувач наголосив, що ЗСУ пройшли складний шлях свого розвитку. Війна змусила українське військо змінитися. "Ми стримали ворожий наступ і надійно обороняємо державу", – зазначив він.

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Залужний: Майбутнє ЗСУ – в НАТО

Залужний наголосив, що зараз українська армія готова до будь-яких варіантів розвитку безпекової ситуації. Їй довіряють й у неї вірять. Саме це, за його словами, й додає сил наближати перемогу. Вже восьмий рік триває війна Росії проти України. За цей час ЗСУ стали однією з провідних армій світу.

Бойовий досвід та відважність українських воїнів високо цінують наші партнери. Й наше майбутнє – у НАТО,

– запевнив головнокомандувач ЗСУ.

Залужений підкреслив, що військові ніколи не забудуть своїх загиблих побратимів та посестер. Вони продовжуватимуть боротьбу не лише за себе, а й за них. Він подякував усім, хто доєднався до лав ЗСУ, а також їхнім близьким – за те, що прийняли цей непростий вибір.

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"У День Збройних сил України бажаю вам стійкості, впевненості та віри! Разом до перемоги! Слава Збройним силам України! Слава Україні", – підсумував генерал-лейтенант.

Зверніть увагу! Напередодні президент Зеленський анонсував, що фінансування оборонної сфери в Україні відчутно зросте. На армію у 2022 році виділять понад 300 мільярдів.

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