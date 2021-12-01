Також він розповів, що вже уклали кілька відповідних угод із країнами-партнерами. Зокрема, мовиться про Британію та Туреччину.

До теми Зеленський виступає з трибуни Верховної Ради: про що говорить президент

Можемо ефективно співпрацювати

Про це президент заявив із трибуни Верховної ради. Він там виступив зі щорічною промовою 1 грудня, в якій розповів про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Ми щодня доводимо, що здатні не лише ефективно співпрацювати з НАТО в операціях і навчаннях Альянсу. Але й зі зброєю в руках захищати нашу державу, демократію та свободу,

– сказав Володимир Зеленський.

Також він додав, що у 2018 році на оборонну сферу виділили тільки 191,7 мільярда гривень.

На що саме виділять кошти

За словами президента, в Україні запускають комплексну ракетну програму та програму відновлення українського флоту. Також частина суми піде на новостворені кібервійська України. Окрім цього, на території країни має з'явитися перший завод із виготовлення сучасних військових дронів.

Спільно з Британією Україна планує реалізувати проєкт розвитку Військово-морських сил України. На це мають витратити 1,7 мільярда фунтів стерлінга.

А в співпраці з Туреччиною вже почали будівництво першого корвету для Української армії. Також вперше уклали 4 масштабні угоди з Францією на 1,3 мільярда євро, що підуть на великий інвестиційний проєкт.