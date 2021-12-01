Также он рассказал, что уже заключили несколько соответствующих соглашений со странами-партнерами. В частности, речь идет о Британии и Турции.

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Можем эффективно сотрудничать

Об этом президент заявил с трибуны Верховной рады. Он выступил с ежегодной речью 1 декабря, в которой рассказал о внутреннем и внешнем положении Украины.

Мы ежедневно доказываем, что способны не только эффективно сотрудничать с НАТО в операциях и учениях Североатлантического союза. Но и с оружием в руках защищать наше государство, демократию и свободу,

– сказал Владимир Зеленский.

Также он добавил, что в 2018 году на оборонную сферу было выделено только 191,7 миллиарда гривен.

На что именно выделят средства

По словам президента, в Украине запускается комплексная ракетная программа и программа восстановления украинского флота. Также часть суммы пойдет на новосозданные кибервойска Украины. Также на территории страны должен появиться первый завод по изготовлению современных военных дронов.

Совместно с Великобританией Украина планирует реализовать проект развития Военно-морских сил Украины. На это должны потратить 1,7 млрд фунтов стерлинга.

А в сотрудничестве с Турцией уже приступили к строительству первого корвета для Украинской армии. Также впервые заключили 4 масштабных соглашения с Францией на 1,3 миллиарда евро на крупный инвестиционный проект.